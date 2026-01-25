Наталия Силва с осма поредна победа в UFC

Наталия Силва не предложи най-зрелищното си представяне на UFC 324, но въпреки това може да се окаже следващата претендентка за титлата. Бразилката продължи победната си серия в организацията, след като постигна труден успех със съдийско решение над бившата шампионка Роуз Намаюнас. След три оспорвани рунда и тримата съдии край октагона в Лас Вегас отсъдиха с идентични резултати 29-28 в полза на бразилката.

„Много съм щастлива да бъда тук“, заяви Силва след победата си. „Благодарна съм, но и съжалявам, че днес не беше най-добрият ми момент. Само Бог знае колко ми беше трудно да стигна дотук. Много хора ме смятаха за абсолютен фаворит. Роуз е невероятен атлет. Подходих към този двубой като към най-тежкия в живота ми.“

Срещата започна с много движение от страна на Силва, докато Намаюнас се опитваше да намери дистанция за ударите си, но нито една от двете състезателки в категория муха не успяваше да пласира точни попадения. Намаюнас контрира ритник на Силва с чист десен прав, след което отново се отдръпна. След това Намаюнас изпълни няколко поредни ритника и дори опита изненадващ удар със завъртане, но Силва успя да се измъкне.

Във втория рунд южноамериканката стана малко по-агресивна, но все още предпочиташе да нанася единични удари, без да ги навързва в комбинации. Намаюнас контрираше ефективно, като същевременно осуети опит за събаряне от страна на Силва, след което обърна позицията и свали бразилката на земята. Там американката поддържаше контрол и нанасяше къси удари, а Силва изглеждаше примирена и се опитваше просто да я задържи, без да оказва сериозна съпротива отдолу.

Изоставайки вероятно в съдийските карти, Силва беше принудена да стане по-активна в третия рунд и започна да поема повече рискове, което обаче отвори защитата ѝ за контраатаките на Намаюнас. Силва успяваше да държи бившата шампионка в категория сламка на дистанция, но не нанасяше достатъчно щети, за да търси приключване на мача.

Малко повече от минута преди края Намаюнас опита събаряне, но Силва се защити и започна да нанася удари, което върна битката в стойка. След това Силва изпълни добре премерено хвърляне, но не успя да се възползва от позицията на земята, преди Намаюнас да се измъкне и да се изправи. Така приключи двубоят, като третият рунд се оказа най-добрият за Силва и ѝ осигури победата в съдийските карти.

Предстои да видим дали това представяне ще бъде достатъчно, за да може Силва да получи шанс за титлата в категория муха на UFC срещу шампионката Валентина Шевченко, но след тази победа тя изглежда най-вероятният претендент.