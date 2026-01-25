НАТО започна големи учения по отразяване на руска агресия на фона на напрежението около Гренландия

НАТО стартира най-голямото си военно учение тази година, Steadfast Dart, насочено към отработване на бързото разполагане на войски и техника в случай на евентуална руска атака срещу балтийските държави или Полша. Маневрите се провеждат на фона на вътрешно напрежение в Алианса след спора за Гренландия, пише BILD.

Германия играе ключова роля в ученията, като на практика се превръща в основен отбранителен център на НАТО. Над 10 000 войници от 11 държави-членки на Алианса са разположени в страната.

В маневрите участват 17 кораба, 20 военни самолета и приблизително 1500 единици тежка техника, включително танкове, ракетни системи и военни камиони.

Като част от Steadfast Dart, НАТО разполага Съюзническите сили за реагиране – мобилни сили за бързо реагиране, предназначени да реагират бързо в кризисни ситуации. Учението се командва от генералa от Бундесвера Инго Герхарц, отговорен за силите на НАТО в Централна Европа.

„Нашето командване провежда тези учения и отговаря за отбраната на територията на Алианса от атлантическото крайбрежие до балтийските държави. Steadfast Dart демонстрира значението на Германия като център на отбраната на НАТО“, заяви Герхарц в интервю пред изданието.