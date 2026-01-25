НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          НАТО започна големи учения по отразяване на руска агресия на фона на напрежението около Гренландия

          25 януари 2026 | 17:19 70
          Танкове на НАТО
          Танкове на НАТО
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          НАТО стартира най-голямото си военно учение тази година, Steadfast Dart, насочено към отработване на бързото разполагане на войски и техника в случай на евентуална руска атака срещу балтийските държави или Полша. Маневрите се провеждат на фона на вътрешно напрежение в Алианса след спора за Гренландия, пише BILD.

          - Реклама -

          Германия играе ключова роля в ученията, като на практика се превръща в основен отбранителен център на НАТО. Над 10 000 войници от 11 държави-членки на Алианса са разположени в страната.

          В маневрите участват 17 кораба, 20 военни самолета и приблизително 1500 единици тежка техника, включително танкове, ракетни системи и военни камиони.

          Като част от Steadfast Dart, НАТО разполага Съюзническите сили за реагиране – мобилни сили за бързо реагиране, предназначени да реагират бързо в кризисни ситуации. Учението се командва от генералa от Бундесвера Инго Герхарц, отговорен за силите на НАТО в Централна Европа.

          „Нашето командване провежда тези учения и отговаря за отбраната на територията на Алианса от атлантическото крайбрежие до балтийските държави. Steadfast Dart демонстрира значението на Германия като център на отбраната на НАТО“, заяви Герхарц в интервю пред изданието.

          НАТО стартира най-голямото си военно учение тази година, Steadfast Dart, насочено към отработване на бързото разполагане на войски и техника в случай на евентуална руска атака срещу балтийските държави или Полша. Маневрите се провеждат на фона на вътрешно напрежение в Алианса след спора за Гренландия, пише BILD.

          - Реклама -

          Германия играе ключова роля в ученията, като на практика се превръща в основен отбранителен център на НАТО. Над 10 000 войници от 11 държави-членки на Алианса са разположени в страната.

          В маневрите участват 17 кораба, 20 военни самолета и приблизително 1500 единици тежка техника, включително танкове, ракетни системи и военни камиони.

          Като част от Steadfast Dart, НАТО разполага Съюзническите сили за реагиране – мобилни сили за бързо реагиране, предназначени да реагират бързо в кризисни ситуации. Учението се командва от генералa от Бундесвера Инго Герхарц, отговорен за силите на НАТО в Централна Европа.

          „Нашето командване провежда тези учения и отговаря за отбраната на територията на Алианса от атлантическото крайбрежие до балтийските държави. Steadfast Dart демонстрира значението на Германия като център на отбраната на НАТО“, заяви Герхарц в интервю пред изданието.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украйна призова европейските банки и енергийни компании на помощ

          Иван Христов -
          Главният изпълнителен директор на ДТЕК Максим Тимченко в интервю пред The Times призова европейските енергийни компании и банки да подкрепят енергийната мрежа на Украйна. „Главният...
          Война

          Руската армия настъпва в Константиновка, овладя северния бряг на Клебан-Биковския язовир

          Иван Христов -
          Руската групировка войски „Юг“ продължава настъплението си в района на Константиновка едновременно на няколко участъка от фронта, както в рамките на града, така и...
          Война

          Руската армия е унищожила три бойни групи на ВСУ в Харковска област

          Иван Христов -
          Руската армия е унищожила три бойни групи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на хатненския участък от фронта в Харковска област, съобщават от силовите...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions