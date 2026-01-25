Най-малко 80 политически затворници освободени във Венецуела под натиска на САЩ

Най-малко 80 политически затворници бяха освободени днес във Венецуела, съобщи неправителствената организация Foro Penal, като задържаните бавно се освобождават под натиска на Съединените щати.
Адвокатът Гонсало Химиоб, също от Foro Penal, уточни, че освобождаванията са се състояли през нощта. > „Тази цифра все още не е окончателна и може да се увеличи, докато продължаваме да проверяваме.“ – добави той в X, цитиран от АФП.
Правителството на Делси Родригес, което е на власт откакто Николас Мадуро беше заловен по време на американска военна операция на 3 януари, обеща оттогава „значителен брой“ освобождавания.
Венецуелското правителство твърди, че от декември насам е освободило 626 политически затворници. Тази официална цифра не съответства на докладите на НПО. Foro Penal отчита около половината от освобождаванията за същия период.
Опозицията и тези НПО за защита на правата на човека критикуват бавността на процеса. Семействата чакат пред затворите и прекарват нощта под открито небе в надеждата да видят близките си да излизат от килиите.
От встъпването си в длъжност на 5 януари, Родригес, под натиска на САЩ, обеща да освободи политически затворници, но също така подписа петролни споразумения със САЩ и започна законодателна реформа, включваща закона за въглеводородите.
Президентът Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха изправени пред съда в Ню Йорк за трафик на наркотици.
През 2024 г. около 2400 души бяха арестувани и 28 убити по време на репресиите след оспорваните президентски избори на Мадуро, който наследи Уго Чавес през 2013 г. и осигури продължаване на боливарското управление.
Опозицията, която все още претендира за победа, обвини властта в измама, публикувайки протоколи от избирателните секции, които дават победа на нейния кандидат Едмундо Гонсалес Урутия.
Националният избирателен съвет (CNE), обвинен, че е подчинен на властта, никога не е публикувал подробни резултати, като твърди, че е бил жертва на кибератака.