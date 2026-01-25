Най-малко 80 политически затворници освободени във Венецуела под натиска на САЩ

Най-малко 80 политически затворници бяха освободени днес във Венецуела, съобщи неправителствената организация Foro Penal, като задържаните бавно се освобождават под натиска на Съединените щати.

„Най-малко 80 политически затворници, чиито случаи проверяваме, бяха освободени днес в цялата страна. Вероятно ще има и други освобождавания." – написа директорът на Foro Penal, Алфредо Ромеро, в X.

Адвокатът Гонсало Химиоб, също от Foro Penal, уточни, че освобождаванията са се състояли през нощта. > „Тази цифра все още не е окончателна и може да се увеличи, докато продължаваме да проверяваме.“ – добави той в X, цитиран от АФП.

Правителството на Делси Родригес, което е на власт откакто Николас Мадуро беше заловен по време на американска военна операция на 3 януари, обеща оттогава „значителен брой“ освобождавания.

Венецуелското правителство твърди, че от декември насам е освободило 626 политически затворници. Тази официална цифра не съответства на докладите на НПО. Foro Penal отчита около половината от освобождаванията за същия период.

Опозицията и тези НПО за защита на правата на човека критикуват бавността на процеса. Семействата чакат пред затворите и прекарват нощта под открито небе в надеждата да видят близките си да излизат от килиите.

От встъпването си в длъжност на 5 януари, Родригес, под натиска на САЩ, обеща да освободи политически затворници, но също така подписа петролни споразумения със САЩ и започна законодателна реформа, включваща закона за въглеводородите.

„Постигане на споразумения с опозицията“ – призова временният държавен глава на 24 януари, за да се постигне „мир“ в страната.

Президентът Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха изправени пред съда в Ню Йорк за трафик на наркотици.

През 2024 г. около 2400 души бяха арестувани и 28 убити по време на репресиите след оспорваните президентски избори на Мадуро, който наследи Уго Чавес през 2013 г. и осигури продължаване на боливарското управление.

Опозицията, която все още претендира за победа, обвини властта в измама, публикувайки протоколи от избирателните секции, които дават победа на нейния кандидат Едмундо Гонсалес Урутия.

Националният избирателен съвет (CNE), обвинен, че е подчинен на властта, никога не е публикувал подробни резултати, като твърди, че е бил жертва на кибератака.