Николай Попов: Българите се нуждаят от справедливост на всички нива

Моята кауза е толкова подкрепена, защото се боря за справедливост не само за себе си. Това заяви пред БГНЕС Николай Попов, бащата на загиналата при пътен инцидент Сияна.
През последната една година от трагедията, при която загина неговата дъщеричка, Попов се е срещнал с много граждани. В разговорите си с тях те му споделят няколко основни проблема, заради които България се намира в тежко положение.
Следващият голям проблем е здравеопазването.
Той посочи, че това са основните неща, които вълнуват българските граждани, но от всички тях на първо място е липсата на справедливост.
Според него е много важен ефективният контрол, но и тук отново идва въпроса за правосъдието и вътрешния ред.
Той предупреди, че в момента е на път да избухне голям скандал, който касае изпита за вещи лица, където е допуснат проф. Станимир Карапетков. Последният е вещо лице по делото „Сияна“.
