Николай Попов: Българите се нуждаят от справедливост на всички нива

Моята кауза е толкова подкрепена, защото се боря за справедливост не само за себе си. Това заяви пред БГНЕС Николай Попов, бащата на загиналата при пътен инцидент Сияна.

През последната една година от трагедията, при която загина неговата дъщеричка, Попов се е срещнал с много граждани. В разговорите си с тях те му споделят няколко основни проблема, заради които България се намира в тежко положение.

„Първият и основен проблем, от който произтичат всички останали е липсата на правосъдие в България. От там е необходимостта от истинска съдебна реформа, която не се фокусира до смяната на определени лица в съдебната система с други, а с тотална промяна на действието на самата система и функционирането на институциите, които са ангажирани с правораздаването в страната“, подчерта Попов.

Следващият голям проблем е здравеопазването.

„Има 10 милиарда лева, които са разпределени в НЗОК и тези пари практически изтичат и в България няма адекватно здравеопазване и здравна грижа. Проблем има също с пътната инфраструктура, където също изтичат милиарди и караме по най-лошите пътища в ЕС. Липсата на адекватно образование и възпитание на подрастващите, които благодарение на недобре функциониращата образователна система стават извършители на различни противообществени прояви и се развиват като личности, които не могат да бъдат достойни членове на обществото, добави бащата на Сияна.

Той посочи, че това са основните неща, които вълнуват българските граждани, но от всички тях на първо място е липсата на справедливост.

„Затова моята кауза е толкова подкрепена, защото се боря за справедливост и не само за мен. Тук говорим изобщо за справедливост за всички хора в държавата, защото тя липсва на всички нива“, подчерта Николай Попов.

Според него е много важен ефективният контрол, но и тук отново идва въпроса за правосъдието и вътрешния ред.

„Ние нямаме ефективен контрол по пътищата и всеки, който управлява автомобил в нашата държава го знае и благодарение на това си позволява да извършва нарушения включително и да убива хора. Има много българи, които живеят в чужбина, но те не извършват такива нарушения. Въпросът отново опира до контрола. България и Румъния са държавите с най-слаб контрол и най-много жертви на пътя“, заяви Николай Попов, който беше определен от френското списание „Курие де Балкан“ за личност на годината от България за 2025 г.

Той предупреди, че в момента е на път да избухне голям скандал, който касае изпита за вещи лица, където е допуснат проф. Станимир Карапетков. Последният е вещо лице по делото „Сияна“.