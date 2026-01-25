Обама осъждат убийството на американски гражданин от федерални агенти в Минесота

Барак и Мишел Обама осъдиха убийството на втори американски гражданин в Минесота от федерални агенти, като заявиха, че това е пример за „нападението“ на президента Доналд Тръмп срещу основните американски ценности, предаде АФП.
Обама подчертаха, че федералните органи за прилагане на закона и имиграционните агенти действат без отчетност и с тактики, които изглеждат насочени към заплашване, тормоз и излагане на опасност на жителите на голям американски град.
Изявлението им идва след фаталното убийство на 37-годишния Алекс Прети от федерални имиграционни агенти в Минесота по време на действия на имиграционните служби, което предизвика остър национален обществен отзвук, протести и призиви за пълно разследване на случая.
Най-малко 80 политически затворници бяха освободени днес във Венецуела, съобщи неправителствената организация Foro Penal, като задържаните бавно се освобождават под натиска на Съединените щати.
„Най-малко...