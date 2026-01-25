НА ЖИВО
          Обама осъждат убийството на американски гражданин от федерални агенти в Минесота

          25 януари 2026
          Барак и Мишел Обама осъдиха убийството на втори американски гражданин в Минесота от федерални агенти, като заявиха, че това е пример за „нападението“ на президента Доналд Тръмп срещу основните американски ценности, предаде АФП.

          „Смъртта на Алекс Прети е разбиваща сърцето трагедия. Тя също така трябва да бъде сигнал за събуждане за всеки американец, независимо от партията, че много от основните ни ценности като нация са все по-подложени на атаки.“ – се казва в общото становище на бившия президент и първата дама, публикувано на 25 януари.

          Обама подчертаха, че федералните органи за прилагане на закона и имиграционните агенти действат без отчетност и с тактики, които изглеждат насочени към заплашване, тормоз и излагане на опасност на жителите на голям американски град.

          Изявлението им идва след фаталното убийство на 37-годишния Алекс Прети от федерални имиграционни агенти в Минесота по време на действия на имиграционните служби, което предизвика остър национален обществен отзвук, протести и призиви за пълно разследване на случая.

