Опасно време в неделя: жълт код за поледици в четири области

Жълт код за поледици е обявен за днес в областите София, София област, Перник и Монтана. Предупреждението е издадено от Националния институт по метеорология и хидрология заради риск от заледени пътни участъци и затруднено движение.

Времето ще бъде предимно облачно, а в сутрешните часове в много райони на страната ще има мъгла и намалена видимост, особено в равнинните части. Ще духа слаб юг-югозападен вятър, който следобед в Източна България и на места северно от планините ще се усили и ще подобри видимостта. На отделни места в Западна България се очакват слаби превалявания от дъжд.

Максималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-високи в източните райони. За София се очаква около 6 градуса.

В планините ще е предимно облачно, с умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Температурите ще достигат около 8 градуса на 1200 метра и около 1 градус на 2000 метра.

По Черноморието ще е облачно, на места с намалена видимост, която ще се подобрява следобед. Температурите ще бъдат между 11 и 12 градуса, а вълнението на морето – 2 до 3 бала.

От НИМХ и пътните служби призовават за повишено внимание при шофиране заради опасност от заледявания и хлъзгави пътни настилки.