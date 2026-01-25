НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Опасно време в неделя: жълт код за поледици в четири области

          25 януари 2026 | 09:02 100
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Жълт код за поледици е обявен за днес в областите София, София област, Перник и Монтана. Предупреждението е издадено от Националния институт по метеорология и хидрология заради риск от заледени пътни участъци и затруднено движение.

          - Реклама -

          Времето ще бъде предимно облачно, а в сутрешните часове в много райони на страната ще има мъгла и намалена видимост, особено в равнинните части. Ще духа слаб юг-югозападен вятър, който следобед в Източна България и на места северно от планините ще се усили и ще подобри видимостта. На отделни места в Западна България се очакват слаби превалявания от дъжд.

          Максималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-високи в източните райони. За София се очаква около 6 градуса.

          В планините ще е предимно облачно, с умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Температурите ще достигат около 8 градуса на 1200 метра и около 1 градус на 2000 метра.

          По Черноморието ще е облачно, на места с намалена видимост, която ще се подобрява следобед. Температурите ще бъдат между 11 и 12 градуса, а вълнението на морето – 2 до 3 бала.

          От НИМХ и пътните служби призовават за повишено внимание при шофиране заради опасност от заледявания и хлъзгави пътни настилки.

          Жълт код за поледици е обявен за днес в областите София, София област, Перник и Монтана. Предупреждението е издадено от Националния институт по метеорология и хидрология заради риск от заледени пътни участъци и затруднено движение.

          - Реклама -

          Времето ще бъде предимно облачно, а в сутрешните часове в много райони на страната ще има мъгла и намалена видимост, особено в равнинните части. Ще духа слаб юг-югозападен вятър, който следобед в Източна България и на места северно от планините ще се усили и ще подобри видимостта. На отделни места в Западна България се очакват слаби превалявания от дъжд.

          Максималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-високи в източните райони. За София се очаква около 6 градуса.

          В планините ще е предимно облачно, с умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Температурите ще достигат около 8 градуса на 1200 метра и около 1 градус на 2000 метра.

          По Черноморието ще е облачно, на места с намалена видимост, която ще се подобрява следобед. Температурите ще бъдат между 11 и 12 градуса, а вълнението на морето – 2 до 3 бала.

          От НИМХ и пътните служби призовават за повишено внимание при шофиране заради опасност от заледявания и хлъзгави пътни настилки.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Балканите губят едни от най-чистите си реки заради бум на бентове и ВЕЦ

          Пламена Ганева -
          Балканите постепенно губят едни от най-чистите и диви реки в Европа заради увеличаването на бентовете, малките водноелектрически централи и прекомерния добив на седименти. Това...
          Общество

          Последни дни за лева: от 1 февруари плащаме само в евро

          Пламена Ганева -
          Последни дни, в които можем да плащаме и с левове. След 31 януари 2026 година българският лев окончателно излиза от обращение, а разплащанията в...
          Политика

          Мелони защити италианските войници след критиките на Тръмп за ролята на НАТО в Афганистан

          Красимир Попов -
          Италианският премиер Джорджа Мелони се присъедини към критиките срещу изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно ролята на съюзническите войски от НАТО в...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions