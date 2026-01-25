Парични гаранции за четиримата задържани за ОПГ за изнудване, сред тях и общински съветник от София

Софийският градски съд определи парични гаранции за четиримата задържани за участие в организирана престъпна група (ОПГ) за изнудване. Сред обвиняемите е и общинският съветник от София Антон Бранков.

Денислав П. е с 12 500 евро, Антон С. е с 10 000 евро, Биляна С. е с 2500 евро, а четвъртият задържан е с 5000 евро.

Съдът прие, че оневажняващите доказателства са повече от обвинителните и това се потвърждава, въпреки че разследването е започнало още през юни 2025 г.. Няма опасност обвиняемите да се укрият, като съдът отбеляза, че макар да имат данни за агресивни действия от тяхна страна, те са били изолирани.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред САС.