Последни дни за лева: от 1 февруари плащаме само в евро

Последни дни, в които можем да плащаме и с левове. След 31 януари 2026 година българският лев окончателно излиза от обращение, а разплащанията в брой ще се извършват само в евро. Преходът към новата валута навлиза във финалната си фаза и вече осезаемо променя ежедневието на хората и бизнеса.

Още от началото на годината банкоматите изплащат единствено евро, а търговските обекти са задължени да разполагат с наличности в новата валута за ресто. До края на месеца плащанията с левове все още са възможни, но рестото задължително се връща в евро, освен при временна липса на наличност. За много граждани това е последната възможност да използват останалите левови банкноти и монети в портфейлите си.

Постепенно евробанкнотите и евромонетите се наложиха в ежедневните разплащания и вече са естествена част от икономическия оборот.

Важно е да се знае, че след 1 февруари всички банки, както и пощенските станции в населени места без банкови клонове, ще продължат да обменят левове в евро по официалния курс 1 евро = 1,95583 лева без такса до 30 юни 2026 година. Българската народна банка ще извършва обмяната безсрочно и напълно безплатно.

От 1 февруари еврото става единственото законно платежно средство в България, с което символично се слага край на една епоха и се завършва процесът по въвеждане на европейската валута след години подготовка.