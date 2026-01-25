Престижно равенство за Гьозтепе на Станимир Стоилов

Гьозтепе на Станимир Стоилов записа престижно равенство 1:1 като гост на гранда Фенербахче в среща от 19-ия кръг на турската Суперлига.

- Реклама -

„Гьоз-Гьоз“ вече има 36 точки на четвъртата позиция във временото класиране, на четири пред петия Бешикташ, но и с мач повече. Фенербахче е втори с 43 точки, на три зад Галатасарай.

В 17-ата минута Фенербахче излезе напред в резултата. Антони Мусаба намери Доржелес Нене на празна врата, а малийското крило се разписа в опразнената мрежа за 1:0.

Две минути след това грандът от Истанбул имаше възможността да удвои аванса си, но Мусаба уцели десния страничен стълб.

В 24-ата минута Гьозтепе стигна до изравнителен гол. Жандерсон засече центрирана отдясно топка и с прецизно отиграване я насочи към десния ъгъл – 1:1.

В 28-ата минута Дожелес Нене стреля от границата на наказателното поле към долния десен ъгъл, Матеуш Лис спаси. В 37-ата удар с глава на Андерсон Талиска мина покрай вратата на Лис.

В добавеното време на първата част Гьозтепе можеше да направи пълен обрат. След центриране от корнер Арда Куртулан стреля опасно с глава, но в напречната греда.

В 48-ата минута Жуниор Олайтан шутира от границата на наказателното, а Едерсон спаси с лекота. Час игра след началото опасен удар на Марко Асенсио бе отразен с вещина от Лис.

До края на срещата Фенербахче натисна в търсене на победно попадение, но футболистите на Станимир Стоилов не позволиха това да се случи и си тръгнаха с точка от Истанбул.