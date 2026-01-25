НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Престижно равенство за Гьозтепе на Станимир Стоилов

          „Гьоз-Гьоз“ вече има 36 точки на четвъртата позиция във временото класиране

          25 януари 2026 | 21:10 10
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Гьозтепе на Станимир Стоилов записа престижно равенство 1:1 като гост на гранда Фенербахче в среща от 19-ия кръг на турската Суперлига.

          - Реклама -

          „Гьоз-Гьоз“ вече има 36 точки на четвъртата позиция във временото класиране, на четири пред петия Бешикташ, но и с мач повече. Фенербахче е втори с 43 точки, на три зад Галатасарай.

          В 17-ата минута Фенербахче излезе напред в резултата. Антони Мусаба намери Доржелес Нене на празна врата, а малийското крило се разписа в опразнената мрежа за 1:0.

          Две минути след това грандът от Истанбул имаше възможността да удвои аванса си, но Мусаба уцели десния страничен стълб.

          В 24-ата минута Гьозтепе стигна до изравнителен гол. Жандерсон засече центрирана отдясно топка и с прецизно отиграване я насочи към десния ъгъл – 1:1.

          В 28-ата минута Дожелес Нене стреля от границата на наказателното поле към долния десен ъгъл, Матеуш Лис спаси. В 37-ата удар с глава на Андерсон Талиска мина покрай вратата на Лис.

          В добавеното време на първата част Гьозтепе можеше да направи пълен обрат. След центриране от корнер Арда Куртулан стреля опасно с глава, но в напречната греда.

          В 48-ата минута Жуниор Олайтан шутира от границата на наказателното, а Едерсон спаси с лекота. Час игра след началото опасен удар на Марко Асенсио бе отразен с вещина от Лис.

          До края на срещата Фенербахче натисна в търсене на победно попадение, но футболистите на Станимир Стоилов не позволиха това да се случи и си тръгнаха с точка от Истанбул.

          Гьозтепе на Станимир Стоилов записа престижно равенство 1:1 като гост на гранда Фенербахче в среща от 19-ия кръг на турската Суперлига.

          - Реклама -

          „Гьоз-Гьоз“ вече има 36 точки на четвъртата позиция във временото класиране, на четири пред петия Бешикташ, но и с мач повече. Фенербахче е втори с 43 точки, на три зад Галатасарай.

          В 17-ата минута Фенербахче излезе напред в резултата. Антони Мусаба намери Доржелес Нене на празна врата, а малийското крило се разписа в опразнената мрежа за 1:0.

          Две минути след това грандът от Истанбул имаше възможността да удвои аванса си, но Мусаба уцели десния страничен стълб.

          В 24-ата минута Гьозтепе стигна до изравнителен гол. Жандерсон засече центрирана отдясно топка и с прецизно отиграване я насочи към десния ъгъл – 1:1.

          В 28-ата минута Дожелес Нене стреля от границата на наказателното поле към долния десен ъгъл, Матеуш Лис спаси. В 37-ата удар с глава на Андерсон Талиска мина покрай вратата на Лис.

          В добавеното време на първата част Гьозтепе можеше да направи пълен обрат. След центриране от корнер Арда Куртулан стреля опасно с глава, но в напречната греда.

          В 48-ата минута Жуниор Олайтан шутира от границата на наказателното, а Едерсон спаси с лекота. Час игра след началото опасен удар на Марко Асенсио бе отразен с вещина от Лис.

          До края на срещата Фенербахче натисна в търсене на победно попадение, но футболистите на Станимир Стоилов не позволиха това да се случи и си тръгнаха с точка от Истанбул.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Ювентус доминира срещу Наполи и взе дербито с убедителен успех

          Станимир Бакалов -
          Ювентус победи Наполи с 3:0 в едно от дербитата на 22-рия кръг в Серия А. Джонатан Дейвид, Кенан Йълдъз и Филип Костич реализираха попаденията за...
          Спорт

          Манчестър Юнайтед срути крепостта на Арсенал

          Станимир Бакалов -
          Манчестър Юнайтед победи Арсенал с 3:2 като гост на „Емирейтс“ в изключителен мач от 23-ия кръг на Висшата лига. „Червените дяволи“ нанесоха първо поражение...
          Спорт

          Барселона надви Овиедо с 3:0

          Станимир Бакалов -
          Барселона победи с 3:0 последния Овиедо в двубой от 21-вия кръг на Ла Лига на "Камп Ноу".  И трите попадения в срещата паднаха през втората...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions