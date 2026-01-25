Проф. Караджов: България се подписа върху хартата на Тръмп, за да се подмаже

Журналистът и преподавател в Калифорнийския университет проф. Христофор Караджов коментира, че решението България да се включи в Съвета за мир на Доналд Тръмп е направено „абсолютно прозрачно, за да се подмажем“ на американския президент.

„Ние все пак сме държава с правителство в оставка, президент, който започва нови начинания, и неизвестен парламент, и изведнъж се взима това решение“, обясни Караджов пред бТВ. По думите му Тръмп възприема подмазването като нещо естествено, но „не дава някакви особени облаги“.

Преподавателят коментира и гласуването в САЩ, като обясни как се използват компютри и сканиращи устройства за бюлетини, включително предимствата на хартиената следа и потенциалните проблеми при неправилно попълнени бюлетини.

Караджов нарече участието на България в Съвета за мир „чиста суета“ и критикува подхода на Тръмп към Гренландия, посочвайки, че американският президент е създал криза там, където е нямало.

„Ако са си правили сметка за „Магнитски“, не съм убеден, че Америка има причина да освободи някого – членството в някакъв съвет за мир със статут на голф клуб е твърде малка разменна монета“, добави проф. Караджов.