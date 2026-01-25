НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Проф. Караджов: България се подписа върху хартата на Тръмп, за да се подмаже

          25 януари 2026 | 13:19 550
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Журналистът и преподавател в Калифорнийския университет проф. Христофор Караджов коментира, че решението България да се включи в Съвета за мир на Доналд Тръмп е направено „абсолютно прозрачно, за да се подмажем“ на американския президент.

          - Реклама -

          „Ние все пак сме държава с правителство в оставка, президент, който започва нови начинания, и неизвестен парламент, и изведнъж се взима това решение“, обясни Караджов пред бТВ. По думите му Тръмп възприема подмазването като нещо естествено, но „не дава някакви особени облаги“.

          Преподавателят коментира и гласуването в САЩ, като обясни как се използват компютри и сканиращи устройства за бюлетини, включително предимствата на хартиената следа и потенциалните проблеми при неправилно попълнени бюлетини.

          Караджов нарече участието на България в Съвета за мир „чиста суета“ и критикува подхода на Тръмп към Гренландия, посочвайки, че американският президент е създал криза там, където е нямало.

          „Ако са си правили сметка за „Магнитски“, не съм убеден, че Америка има причина да освободи някого – членството в някакъв съвет за мир със статут на голф клуб е твърде малка разменна монета“, добави проф. Караджов.

          Журналистът и преподавател в Калифорнийския университет проф. Христофор Караджов коментира, че решението България да се включи в Съвета за мир на Доналд Тръмп е направено „абсолютно прозрачно, за да се подмажем“ на американския президент.

          - Реклама -

          „Ние все пак сме държава с правителство в оставка, президент, който започва нови начинания, и неизвестен парламент, и изведнъж се взима това решение“, обясни Караджов пред бТВ. По думите му Тръмп възприема подмазването като нещо естествено, но „не дава някакви особени облаги“.

          Преподавателят коментира и гласуването в САЩ, като обясни как се използват компютри и сканиращи устройства за бюлетини, включително предимствата на хартиената следа и потенциалните проблеми при неправилно попълнени бюлетини.

          Караджов нарече участието на България в Съвета за мир „чиста суета“ и критикува подхода на Тръмп към Гренландия, посочвайки, че американският президент е създал криза там, където е нямало.

          „Ако са си правили сметка за „Магнитски“, не съм убеден, че Америка има причина да освободи някого – членството в някакъв съвет за мир със статут на голф клуб е твърде малка разменна монета“, добави проф. Караджов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Атанасов: Радев да уточни позицията си по оста Русия – Украйна

          Пламена Ганева -
          Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов призова президента Румен Радев да обясни къде стои по въпроса за конфликта между Русия и Украйна. „Не по думите,...
          Общество

          Десетки домакинства пет дни без парно във Велико Търново

          Пламена Ганева -
          Десетки домакинства във Велико Търново остават без топло вече пети ден заради авария в системата на частната „Топлофикация“. Проблемът засяга абонати от над 15...
          Политика

          Деница Сачева: Надеждата на Радев е балон

          Пламена Ганева -
          Заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че надеждата, която президентът Румен Радев носи на част от българското общество, е „балон“ без реална...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions