      неделя, 25.01.26
          Проф. Минчев: Ще видим един Радев, който няма да ни изненада

          25 януари 2026 | 15:20 950
          Снимка: БГНЕС
          Политологът проф. Огнян Минчев коментира пред БНР присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп и бъдещата роля на Румен Радев на политическата сцена.

          „След подписването на документа изтеглянето на България от инициативата е малко вероятно, но при ратификацията могат да бъдат дефинирани рамките на участието ни“, посочи Минчев. Той определи подписването като резултат от вътрешнополитически съперничества и стремеж за заемане на преимуществена позиция.

          Проф. Минчев отбеляза, че България и Унгария са единствените страни от ЕС, включени в Съвета за мир, и изтъкна, че статутът на организацията предполага значителна роля на Доналд Тръмп, дори след края на неговия президентски мандат.

          Относно политическата роля на Румен Радев, Минчев заяви: „Ще видим един Радев, който няма да ни изненада. Той ще се държи по същия начин, както в президентството – проруски настроен, антиукраински и с приоритет за руските интереси, като същевременно ще се адаптира към международната рамка на форумите, на които участва.“

          Политологът допълни, че Радев има авторитарен тип мислене и не е партньорски ориентиран, но на новата сцена ще се наложи някакъв тип сътрудничество.

