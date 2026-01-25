НА ЖИВО
          Протести в Париж след смъртта на имигрант в ареста

          25 януари 2026 | 22:39
          Няколко хиляди души протестираха в Париж след смъртта в ареста на работник имигрант от Мавритания. Демонстрантите скандираха лозунги, включително срещу „полиция, която ни убива“, предаде АФП.

          Протестиращите се събраха пред приюта в североизточната част на столицата, където 35-годишният Ел Хасен Диара е живял и пред който е бил насилствено арестуван от полицията в нощта на 14 януари.

          „Видеозаписи, заснети от съседи и разпространени в социалните мрежи, показват полицай, който удря с юмрук мъж, лежащ на земята, докато друг служител стои наблизо и наблюдава.“

          Протестиращите, събрали се в подкрепа на семейството на Диара, чиито членове също взеха участие, разпънаха транспаранти с искания за „Справедливост“ и с надпис „Почивай в мир“, след което тръгнаха на шествие към районното полицейско управление.

          Семейството е подало съдебна жалба, в която обвинява силите за сигурност в „умишлено насилие, довело до смърт“, заяви техният адвокат Ясин Бузру.

          Парижката полиция е започнала вътрешно разследване на обстоятелствата около ареста и смъртта на Диара.

          Според семейството Диара е пиел кафе пред приюта, когато е срещнал полицейски служители и ситуацията се е влошила.

          „Прокуратурата посочва, че полицаите твърдят, че са видели Диара да свива цигара с канабис и са пристъпили към арест, след като той е отказал да бъде подложен на обиск.“

          Диара е бил задържан по подозрение за оказване на съпротива при арест, за притежание на „кафяво вещество, наподобяващо канабис“, както и на „фалшифицирани административни документи“.

          Докато е чакал на пейка в полицейския участък, служителите са заявили, че Диара е припаднал, след което са били повикани парамедици, които са се опитали да го реанимират, но е било констатирано, че е починал.

          По време на протеста братовчедката на Диара, Дианку Сисоко, заяви:

          „Изобщо не вярвам, че ще видим справедливост, защото още преди смъртта на Ел Хасен имаше и други смъртни случаи (свързани с полицията) и никога не е имало справедливост.“

          Тя описа Диара като „добър, усмихнат“ и „тих“ човек, напълно различен от полицейската версия, която го представя като агресивен.

