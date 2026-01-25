Протести в Париж след смъртта на имигрант в ареста

Няколко хиляди души протестираха в Париж след смъртта в ареста на работник имигрант от Мавритания. Демонстрантите скандираха лозунги, включително срещу „полиция, която ни убива“, предаде АФП.
Протестиращите се събраха пред приюта в североизточната част на столицата, където 35-годишният Ел Хасен Диара е живял и пред който е бил насилствено арестуван от полицията в нощта на 14 януари.
Протестиращите, събрали се в подкрепа на семейството на Диара, чиито членове също взеха участие, разпънаха транспаранти с искания за „Справедливост“ и с надпис „Почивай в мир“, след което тръгнаха на шествие към районното полицейско управление.
Семейството е подало съдебна жалба, в която обвинява силите за сигурност в „умишлено насилие, довело до смърт“, заяви техният адвокат Ясин Бузру.
Парижката полиция е започнала вътрешно разследване на обстоятелствата около ареста и смъртта на Диара.
Според семейството Диара е пиел кафе пред приюта, когато е срещнал полицейски служители и ситуацията се е влошила.
Диара е бил задържан по подозрение за оказване на съпротива при арест, за притежание на „кафяво вещество, наподобяващо канабис“, както и на „фалшифицирани административни документи“.
Докато е чакал на пейка в полицейския участък, служителите са заявили, че Диара е припаднал, след което са били повикани парамедици, които са се опитали да го реанимират, но е било констатирано, че е починал.
По време на протеста братовчедката на Диара, Дианку Сисоко, заяви:
Тя описа Диара като „добър, усмихнат“ и „тих“ човек, напълно различен от полицейската версия, която го представя като агресивен.