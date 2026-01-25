РИОСВ пломбира линия на „Кроношпан“ във Велико Търново въпреки съдебното решение

Служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново пломбираха днес линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) в завода „Кроношпан“. Действието е част от наложена принудителна административна мярка за спиране на производствената дейност на съоръжението заради екологични нарушения и оплаквания от неприятни миризми.

Линията е спирана поетапно, след като на 16 януари РИОСВ официално разпореди прекратяване на дейността ѝ. Междувременно дружеството обжалва мярката, а на 24 януари Административният съд в Бургас отмени предварителното ѝ изпълнение. Въпреки това инспекцията пристъпи към пломбиране на инсталацията, което доведе до напрежение между двете страни.

Управителят на „Кроношпан“ България Асен Ников заяви, че действията на РИОСВ са незаконосъобразни и противоречат на съдебното решение. По думите му предприятието е изпълнило всички задължения по поетапното спиране на линията в рамките на законовия срок, а запечатването на инсталацията ще бъде оспорено и пред прокуратурата. Според него определението на съда отменя изцяло заповедта на регионалната инспекция с незабавно действие.

От своя страна директорът на РИОСВ – Велико Търново Станислав Станчев заяви, че постановлението на съда ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Той подчерта, че пломбирането е част от плана за прилагане на принудителната административна мярка и има за цел да гарантира, че линията няма да бъде пусната в експлоатация преди да бъдат предприети необходимите действия за ограничаване на вредните емисии и неприятните миризми. Според него съдебното определение не спира запечатването на съоръженията.

Действията по пломбиране започнаха при засилено полицейско присъствие, след като както РИОСВ, така и дружеството са изпратили писма до прокуратурата и полицията за съдействие. След близо три часа координация и различни разпореждания бяха запечатани конкретни точки от производствената линия.

От „Кроношпан“ уточниха, че със спирането на линията за ПДЧ предприятието на практика преустановява работа. Парата, която се вижда да излиза от един от комините, не е свързана с производствения процес, а идва от котелното отделение, което работи с ниска мощност единствено за отопление.

Случаят задълбочава конфликта между екоинспекцията и едно от най-големите индустриални предприятия в региона и поставя на дневен ред въпроса за баланса между икономическата дейност и опазването на околната среда, както и за прилагането на съдебните решения от страна на държавната администрация.