НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Русия иска САЩ да освободи Николас Мадуро

          25 януари 2026 | 15:49 720
          Николас Мадуро в Ню Йорк
          Николас Мадуро в Ню Йорк
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия настоява за освобождаването на венецуелския президент Николас Мадуро, който беше отвлечен от Венецуела и изправен пред съда в САЩ. Това заяви в интервю пред ТАСС руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.

          - Реклама -

          „Първата стъпка, без която всичко останало остава чисто хипотетично, е освобождаването на Мадуро и съпругата му“, посочи заместник-министърът, отговаряйки на въпрос дали Русия би била готова да предостави убежище на Мадуро, ако той бъде освободен. „Но тъй като това се случи, е необходимо да се настоява за освобождаването на венецуелския президент“.

          „Какво ще бъде бъдещото решение е отделен въпрос. И в момента просто няма причина да се говори за това“, добави Рябков.

          На 5 януари Мадуро, напускайки съдебната зала в Долен Манхатън, извика, че е военнопленник. Рябков отказа да коментира дали Русия е съгласна със самоопределението на Мадуро.

          Русия настоява за освобождаването на венецуелския президент Николас Мадуро, който беше отвлечен от Венецуела и изправен пред съда в САЩ. Това заяви в интервю пред ТАСС руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.

          - Реклама -

          „Първата стъпка, без която всичко останало остава чисто хипотетично, е освобождаването на Мадуро и съпругата му“, посочи заместник-министърът, отговаряйки на въпрос дали Русия би била готова да предостави убежище на Мадуро, ако той бъде освободен. „Но тъй като това се случи, е необходимо да се настоява за освобождаването на венецуелския президент“.

          „Какво ще бъде бъдещото решение е отделен въпрос. И в момента просто няма причина да се говори за това“, добави Рябков.

          На 5 януари Мадуро, напускайки съдебната зала в Долен Манхатън, извика, че е военнопленник. Рябков отказа да коментира дали Русия е съгласна със самоопределението на Мадуро.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Тръмп заплаши Канада със 100-процентови наказателни мита за търговското споразумение с Китай

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Канада със 100% мита върху целия ѝ износ за Съединените щати, ако сключи търговско споразумение с Китай. Той...
          Свят

          Тръмп: Армията на САЩ е използвала свърхсекретен „Дискомбобулатор“ за отвличането на Мадуро

          Иван Христов -
          По време на светкавичната операция по отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро, САЩ са използвали секретно оръжие, наречено „Дискомбобулатор“, за да деактивират венецуелските системи...
          Политика

          Куба защити военните учения като възпиращ фактор срещу САЩ

          Пламена Ганева -
          Кубинският президент Мигел Диас-Канел защити провеждането на военни учения за повишаване на бойната готовност на страната, определяйки ги като средство за възпиране на евентуална...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions