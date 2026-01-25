Русия иска САЩ да освободи Николас Мадуро

Русия настоява за освобождаването на венецуелския президент Николас Мадуро, който беше отвлечен от Венецуела и изправен пред съда в САЩ. Това заяви в интервю пред ТАСС руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.

„Първата стъпка, без която всичко останало остава чисто хипотетично, е освобождаването на Мадуро и съпругата му“, посочи заместник-министърът, отговаряйки на въпрос дали Русия би била готова да предостави убежище на Мадуро, ако той бъде освободен. „Но тъй като това се случи, е необходимо да се настоява за освобождаването на венецуелския президент“.

„Какво ще бъде бъдещото решение е отделен въпрос. И в момента просто няма причина да се говори за това“, добави Рябков.

На 5 януари Мадуро, напускайки съдебната зала в Долен Манхатън, извика, че е военнопленник. Рябков отказа да коментира дали Русия е съгласна със самоопределението на Мадуро.