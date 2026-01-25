НА ЖИВО
          Война

          Руската армия е унищожила три бойни групи на ВСУ в Харковска област

          25 януари 2026 | 13:49
          Руската армия е унищожила три бойни групи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на хатненския участък от фронта в Харковска област, съобщават от силовите структури на Русия пред РИА Новости.

          „Украинското командване продължава да подсилва с личен състав позициите, унищожени от нашите въздушни удари. <…> Така през последните 24 часа са унищожени три бойни групи на противника, пристигнали в неотбраняеми блиндажи“, казва източникът на агенцията.

          В този район действат руските войскови групи „Запад“ и „Север“. Според Министерството на отбраната на Русия през последните 24 часа ВСУ са загубили приблизително 325 войници, пет бойни бронирани машини (ББМ), 24 превозни средства, станция за радиоелектронна борба и пет склада за боеприпаси.

          В този район действат руските войскови групи „Запад" и „Север". Според Министерството на отбраната на Русия през последните 24 часа ВСУ са загубили приблизително 325 войници, пет бойни бронирани машини (ББМ), 24 превозни средства, станция за радиоелектронна борба и пет склада за боеприпаси.

