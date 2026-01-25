Руската армия има напредък срещу Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на Константиновско, Лиманско, Славянско и Доброполско направления, съобщи началникът на руските власти в Донецк Денис Пушилин.

„Виждаме напредък в самата Константиновка, близо до жп гарата, както и в районите на селата Бересток, Степановка и Илиновка“, посочи той на платформата MAX.

Междувременно на Лиманско направление руските части напредват близо до селата Александровка и Коровий Яр, селищата Сосновое, Яровая и Дробишево, както и близо до самия Лиман. Ожесточени боеве се водят на Доброполския сектор, близо до село Новое Шахово.

„На Славянско направление боевете продължават близо до Березняковка и Никифоровка“, добави Пушилин.