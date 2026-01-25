Руската групировка войски „Юг“ продължава настъплението си в района на Константиновка едновременно на няколко участъка от фронта, както в рамките на града, така и южно от него, съобщава „Рибар“.

Според данните на Telegram канала, в Константиновка руските щурмови части напредват все по-дълбоко в застроената зона на центъра на града. Това е станало възможно след разчистване на вилна зона югоизточно от магистрала H-32 (T-0504). Ситуацията остава сложна за руските войски поради високата гъстота на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), които са успели да увеличат присъствието си под прикритието на неблагоприятните метеорологични условия.

Зоната за контрол на руската армия се разширява и на южния фланг, близо до Клебан-Биковския язовир. Руските части са успели да овладеят северния бряг на язовира и по-голямата част от местната бонатическа градина. Териториите по-на север остават под контрола на ВСУ, като частично представляват зона на фокусно присъствие на много малки групи. Оттук украинците правят набези към Иванопол и Плещеевка.

На подстъпите към Бересток руски части са напреднали от „поста на КАТ“ и са влезли в бой за малка индустриална зона югозападно от селището. Северно от Яблоновка ВСУ са изтласкани през магистралата, но по-на юг остава малко присъствие на ВСУ, подкрепено от снабдяване с дронове.

Въпреки продължаващото студено време, интензивността на боевете на това направление се увеличава, а битката за Константиновка постепенно ескалира. ВСУ се опитват да увеличат плътността на силите си в града, ход, улеснен отчасти от времето.