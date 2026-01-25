Руската армия порази обекти от енергийната инфраструктура на Украйна

Руските сили са нанесли удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна, снабдяващи военно-промишления комплекс (ВПК) на страната, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

„Оперативно-тактическа авиация, щурмови дронове, ракетни войски и артилерия <…> са ударили обект на енергийната инфраструктура, поддържащ операциите на военно-промишления комплекс на Украйна“, се казва в доклада.

Освен това руските сили са атакували производствен обект, складови и стартови площадки за дронове с голям обсег, както и пунктове заа разполагане на подразделения на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 159 области.