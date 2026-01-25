НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Салвини: Зеленски трябва да избира между поражение и разгром

          25 януари 2026 | 21:01 140
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          „Чухме Зеленски, който след всички пари, усилия и помощ, все още има наглостта да се оплаква. Приятелю, губиш войната, губиш хора, губиш доверие и достойнство. Подпиши мирното споразумение възможно най-скоро. Трябва да избираш между поражение и разгром.“

          Това заяви вицепремиерът и министър на инфраструктурата и транспорта на Италия Матео Салвини, говорейки на събитието „Идеи в движение“, организирано от партията му, което се провежда в Абруцо.

          Салвини добави още, че „е ясно, че ще трябва да се гарантира защитата и сигурността, за да се предотвратят последващи опити за прекрояване на граници“ и че „благодарение на него и партията му „Лига“, в указът за Украйна, за първи път тази година защитата на цивилното население е взела приоритет пред войната“.

          „Чухме Зеленски, който след всички пари, усилия и помощ, все още има наглостта да се оплаква. Приятелю, губиш войната, губиш хора, губиш доверие и достойнство. Подпиши мирното споразумение възможно най-скоро. Трябва да избираш между поражение и разгром.“

          Това заяви вицепремиерът и министър на инфраструктурата и транспорта на Италия Матео Салвини, говорейки на събитието „Идеи в движение“, организирано от партията му, което се провежда в Абруцо.

          Салвини добави още, че „е ясно, че ще трябва да се гарантира защитата и сигурността, за да се предотвратят последващи опити за прекрояване на граници“ и че „благодарение на него и партията му „Лига“, в указът за Украйна, за първи път тази година защитата на цивилното население е взела приоритет пред войната“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия настъпва на Константиновско, Лиманско, Славянско и Доброполско направления

          Иван Христов -
          Руската армия има напредък срещу Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на Константиновско, Лиманско, Славянско и Доброполско направления, съобщи началникът на руските власти в Донецк...
          Европа

          Великобритания създава собствено ФБР

          Иван Христов -
          Правителството на Великобритания обяви създаването на нова Национална полицейска служба, наречена „британското ФБР“, за модернизиране на правоприлагането и борба с тероризма, измамите, организираната престъпност...
          Война

          Киев остава без отопление в 1330 сгради след руските атаки

          Красимир Попов -
          В Киев има 1330 жилищни сгради – около 15% от жилищния фонд на града – които остават без отопление след руските атаки срещу критичната...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions