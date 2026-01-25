Салвини: Зеленски трябва да избира между поражение и разгром

25 януари 2026 | 21:01
14
„Чухме Зеленски, който след всички пари, усилия и помощ, все още има наглостта да се оплаква. Приятелю, губиш войната, губиш хора, губиш доверие и достойнство. Подпиши мирното споразумение възможно най-скоро. Трябва да избираш между поражение и разгром.“
Това заяви вицепремиерът и министър на инфраструктурата и транспорта на Италия
Матео Салвини, говорейки на събитието „Идеи в движение“, организирано от партията му, което се провежда в Абруцо.
Салвини добави още, че
„е ясно, че ще трябва да се гарантира защитата и сигурността, за да се предотвратят последващи опити за прекрояване на граници“ и че „благодарение на него и партията му „Лига“, в указът за Украйна, за първи път тази година защитата на цивилното население е взела приоритет пред войната“.
