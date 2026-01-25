Салвини: Зеленски трябва да избира между поражение и разгром

Салвини добави още, че „е ясно, че ще трябва да се гарантира защитата и сигурността, за да се предотвратят последващи опити за прекрояване на граници“ и че „благодарение на него и партията му „Лига“, в указът за Украйна, за първи път тази година защитата на цивилното население е взела приоритет пред войната“.