НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          САЩ модернизират ракетите Tomahawk

          25 януари 2026 | 13:22 150
          Tomahawk
          Tomahawk
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Военноморските сили (ВМС) на САЩ обявиха разширяването на програмата за модернизация на крилатите ракети Tomahawk, като възложиха договор на стойност 380,8 милиона долара на Raytheon, съобщава Army Recognition.

          - Реклама -

          Работата по споразумението ще продължи до април 2029 г. Договорът обхваща:

          пресертифициране на ракети;

          техническа модернизация;

          доставка на резервни части и специализирано оборудване;

          поддръжка за продължаващата експлоатация на ракетните системи.

          Той също така предвижда използването на сменяеми компоненти и възли, което позволява бързо възстановяване на бойните способности на ракетите, ако е необходимо.

          Модернизацията е предназначена да удължи експлоатационния живот на ракетите Tomahawk с поне три години след завършването им, като запази ролята им на ключово средство за удар с голям обсег за ВМС на САЩ.

          Освен това програмата ще интегрира нови технологични решения, които ще подобрят точността, надеждността и гъвкавостта на използването на ракети в съвременни бойни условия.

          Военноморските сили (ВМС) на САЩ обявиха разширяването на програмата за модернизация на крилатите ракети Tomahawk, като възложиха договор на стойност 380,8 милиона долара на Raytheon, съобщава Army Recognition.

          - Реклама -

          Работата по споразумението ще продължи до април 2029 г. Договорът обхваща:

          пресертифициране на ракети;

          техническа модернизация;

          доставка на резервни части и специализирано оборудване;

          поддръжка за продължаващата експлоатация на ракетните системи.

          Той също така предвижда използването на сменяеми компоненти и възли, което позволява бързо възстановяване на бойните способности на ракетите, ако е необходимо.

          Модернизацията е предназначена да удължи експлоатационния живот на ракетите Tomahawk с поне три години след завършването им, като запази ролята им на ключово средство за удар с голям обсег за ВМС на САЩ.

          Освен това програмата ще интегрира нови технологични решения, които ще подобрят точността, надеждността и гъвкавостта на използването на ракети в съвременни бойни условия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украински експерт: Нереално е киевските ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 да бъдат заменени

          Иван Христов -
          Заместването на капацитета на киевските ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 с малки когенерационни агрегати е практически невъзможно. Това мнение изрази Святослав Павлюк, изпълнителен директор на Асоциацията...
          Война

          ВСУ: Купянск е напълно освободен

          Иван Христов -
          Купянск в Харковска област е напълно освободен. В момента има само няколко малки огнища с обкръжени руски войници, заяви в ефира на „Украинското радио“...
          Война

          Axios: Среща между Путин и Зеленски е „много близо“

          Иван Христов -
          Американски представители, участващи в тристранните преговори в Абу Даби, смятат, че се е появила реална възможност за среща лице в лице между президентите на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions