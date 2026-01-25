САЩ модернизират ракетите Tomahawk

Военноморските сили (ВМС) на САЩ обявиха разширяването на програмата за модернизация на крилатите ракети Tomahawk, като възложиха договор на стойност 380,8 милиона долара на Raytheon, съобщава Army Recognition.

Работата по споразумението ще продължи до април 2029 г. Договорът обхваща:

пресертифициране на ракети;

техническа модернизация;

доставка на резервни части и специализирано оборудване;

поддръжка за продължаващата експлоатация на ракетните системи.

Той също така предвижда използването на сменяеми компоненти и възли, което позволява бързо възстановяване на бойните способности на ракетите, ако е необходимо.

Модернизацията е предназначена да удължи експлоатационния живот на ракетите Tomahawk с поне три години след завършването им, като запази ролята им на ключово средство за удар с голям обсег за ВМС на САЩ.

Освен това програмата ще интегрира нови технологични решения, които ще подобрят точността, надеждността и гъвкавостта на използването на ракети в съвременни бойни условия.