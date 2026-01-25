НА ЖИВО
          САЩ заплашват с 100% мита върху канадския внос заради търговско споразумение с Китай

          25 януари 2026 | 22:10 130
          Снимка: Justin Tang / The Canadian Press / AP
          Съединените щати ще наложат 100-процентови мита върху канадския внос, ако Отава финализира ново търговско споразумение с Китай, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, като засили сходна заплаха, отправена ден по-рано от президента Доналд Тръмп.

          „Не можем да позволим Канада да се превърне във вход, през който китайците да заливат САЩ с евтините си стоки.“ – каза Бесент в предаването „Тази седмица“ по телевизия Ей Би Си.

          По време на посещение в Пекин на 16 януари канадският премиер Марк Карни обяви затопляне на двустранните отношения с Китай, като заяви, че двете държави са постигнали „ново стратегическо партньорство“ и предварително търговско споразумение.

          По силата на договореностите Китай се очаква да намали митата върху вноса на канадска рапица до около 15% от 1 март, при сегашно равнище от 84%.

          „Пекин ще позволи и безвизов достъп за канадски посетители. В замяна Канада ще внася 49 000 китайски електрически автомобила при нови преференциални мита от 6,1%.“

          Споразумението бе постигнато на фона на търговска война с Канада, при която администрацията на Тръмп наложи вносни мита на северната си съседка.

          На въпрос на водещия на „Тази седмица“ Джонатан Карл дали САЩ действително ще изпълнят заплахата на Тръмп за налагане на 100-процентови мита върху канадския внос, Бесент отговори:

          „Съществува възможност за 100% мита, ако те сключат споразумение за свободна търговия.“

          Той добави, че новите тарифи ще бъдат въведени „ако отидат по-далеч, ако видим, че канадците позволяват на китайците да дъмпинговат стоки“.

