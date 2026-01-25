САЩ заплашват с 100% мита върху канадския внос заради търговско споразумение с Китай

Съединените щати ще наложат 100-процентови мита върху канадския внос, ако Отава финализира ново търговско споразумение с Китай, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, като засили сходна заплаха, отправена ден по-рано от президента Доналд Тръмп.
По време на посещение в Пекин на 16 януари канадският премиер Марк Карни обяви затопляне на двустранните отношения с Китай, като заяви, че двете държави са постигнали „ново стратегическо партньорство“ и предварително търговско споразумение.
По силата на договореностите Китай се очаква да намали митата върху вноса на канадска рапица до около 15% от 1 март, при сегашно равнище от 84%.
Споразумението бе постигнато на фона на търговска война с Канада, при която администрацията на Тръмп наложи вносни мита на северната си съседка.
На въпрос на водещия на „Тази седмица“ Джонатан Карл дали САЩ действително ще изпълнят заплахата на Тръмп за налагане на 100-процентови мита върху канадския внос, Бесент отговори:
Той добави, че новите тарифи ще бъдат въведени „ако отидат по-далеч, ако видим, че канадците позволяват на китайците да дъмпинговат стоки“.
Най-малко 80 политически затворници бяха освободени днес във Венецуела, съобщи неправителствената организация Foro Penal, като задържаните бавно се освобождават под натиска на Съединените щати.
„Най-малко...