Саудитски атаки срещу ОАЕ задълбочават напрежението в Персийския залив

Медийна кампания от Саудитска Арабия срещу Обединените арабски емирства задълбочава най-сериозния разрив в Персийския залив от години насам, предупреждават анализатори, цитирани от АФП. В държавните медии и социалните мрежи се разпространяват обвинения за нарушения на човешките права и „подкрепа на сепаратисти“ от страна на ОАЕ, след кратък конфликт в Йемен.

Телевизия „Ал Ихбария“ обвини Емирствата, че инвестират в хаоса и подкрепят сепаратисти в Либия, Йемен и Рога на Африка. Анализатори отбелязват, че подобна реторика не е била наблюдавана в региона от блокадата на Катар през 2017 г.

ОАЕ засега запазват мълчание. Политически анализатори смятат, че страната няма желание да провокира Саудитска Арабия, въпреки че се утвърждава като регионална сила и модел за подражание.

Докато отношенията остават крехки, саудитски медии предупреждават, че кралството няма да се поколебае да предприеме „необходимите стъпки и болезнени икономически мерки“ срещу ОАЕ при по-нататъшни провокации.

В същото време двете държави се ангажират с активна дипломатическа игра в региона. ОАЕ ускоряват стратегическото партньорство с Индия, а Рияд подписва отбранителни споразумения с Пакистан и засилва връзките си с Катар и Сомалия.

Експерти смятат, че въпреки „яростните“ публични нападки все още има пространство за въздържане, но ситуацията сигнализира за потенциал за ескалация в един от най-важните икономически и геополитически региони на Близкия изток.