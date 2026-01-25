НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          „Шахеди“ със Starlink вече унищожават украинската авиация

          25 януари 2026 | 20:46 350
          Шахед със Starlink
          Шахед със Starlink
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руснаците са нанесли удар с дронове „Шахед“ по стоянка за хеликоптери близо до Кропивницки. Дроновете са били свързани със Starlink били контролирани от оператори в реално време, според Сергей „Флаш“ Бескрестов, специалист по електронна война и комуникации и съветник на министъра на отбраната Украйна.

          - Реклама -

          Той публикува видео, заснето от камерите на дроновете, в своя Telegram канал, което преди това е било разпространено в руски публични групи.

          Както обясни „Флаш“, кадрите показват автоматичната система за прицелване в действие, но също така показват ръчно насочване на дрона. Освен това експертът отбеляза, че в района няма други дронове освен участвалите в атаката, което означава, че създаването на летяща радиокомуникационна мрежа е изключено.

          „Заключавам, че сме свидетели на първото използване на „Шахеди“ със Starlink. Тези „Шахеди“, ръчно управлявани, летяха почти точно над земята, за да избегнат радарно откриване. Очаквах ли това? Да. Предупредих ли ви? Да. Някой слушаше ли ме? Не“, пише „Флаш“.

          Руснаците са нанесли удар с дронове „Шахед“ по стоянка за хеликоптери близо до Кропивницки. Дроновете са били свързани със Starlink били контролирани от оператори в реално време, според Сергей „Флаш“ Бескрестов, специалист по електронна война и комуникации и съветник на министъра на отбраната Украйна.

          - Реклама -

          Той публикува видео, заснето от камерите на дроновете, в своя Telegram канал, което преди това е било разпространено в руски публични групи.

          Както обясни „Флаш“, кадрите показват автоматичната система за прицелване в действие, но също така показват ръчно насочване на дрона. Освен това експертът отбеляза, че в района няма други дронове освен участвалите в атаката, което означава, че създаването на летяща радиокомуникационна мрежа е изключено.

          „Заключавам, че сме свидетели на първото използване на „Шахеди“ със Starlink. Тези „Шахеди“, ръчно управлявани, летяха почти точно над земята, за да избегнат радарно откриване. Очаквах ли това? Да. Предупредих ли ви? Да. Някой слушаше ли ме? Не“, пише „Флаш“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Андрий Йермак възобнови регистрацията си в адвокатурата на Украйна

          Иван Христов -
          На 23 януари бившият ръководител на Офиса на президента на Украйна Андрий Йермак възстанови правото си да практикува адвокатска професия, според статия в изданието...
          Война

          Зеленски: Не даваме Донбас при никакви обстоятелства, трябва компромис

          Иван Христов -
          Украйна при никакви обстоятелства няма да предаде Донбас на Русия в рамките на бъдещо мирно споразумение, така че трябва да се търси компромис. Това...
          Война

          Киев остава без отопление в 1330 сгради след руските атаки

          Красимир Попов -
          В Киев има 1330 жилищни сгради – около 15% от жилищния фонд на града – които остават без отопление след руските атаки срещу критичната...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions