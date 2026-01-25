„Шахеди“ със Starlink вече унищожават украинската авиация

Руснаците са нанесли удар с дронове „Шахед“ по стоянка за хеликоптери близо до Кропивницки. Дроновете са били свързани със Starlink били контролирани от оператори в реално време, според Сергей „Флаш“ Бескрестов, специалист по електронна война и комуникации и съветник на министъра на отбраната Украйна.

Той публикува видео, заснето от камерите на дроновете, в своя Telegram канал, което преди това е било разпространено в руски публични групи.

Както обясни „Флаш“, кадрите показват автоматичната система за прицелване в действие, но също така показват ръчно насочване на дрона. Освен това експертът отбеляза, че в района няма други дронове освен участвалите в атаката, което означава, че създаването на летяща радиокомуникационна мрежа е изключено.

„Заключавам, че сме свидетели на първото използване на „Шахеди“ със Starlink. Тези „Шахеди“, ръчно управлявани, летяха почти точно над земята, за да избегнат радарно откриване. Очаквах ли това? Да. Предупредих ли ви? Да. Някой слушаше ли ме? Не“, пише „Флаш“.