      неделя, 25.01.26
          Шокиращо! Медведев взе само 7 гейма на американец

          Лърнър Тиен стана най-младият четвъртфиналист в Мелбърн от 2015 година насам

          25 януари 2026 | 14:56
          Лърнър Тиен поднесе една от съществените изненади по време на тазгодишното издание на Australian Open. Той елиминира трикратния финалист Даниил Медведев с 6:4, 6:0, 6:3. По този начин той става най-младият четвъртфиналист на сингъл при мъжете на турнира от Ник Кирьос през 2015 г. насам.

          „Чувството е невероятно, толкова е специално да го направя тук.

          Изключително е да се връщам тук и да играя всяка година. Това беше голяма моя цел и съм изключително щастлив.

          Всяка година, откакто идвам тук, подкрепата от публиката е невероятна. Не знам защо, но всеки път е толкова специално да се върна и да имам такава публика, с толкова много енергия. Това означава всичко за мен“, сподели Тиен след личния си успех. 

          Победителят завърши срещата само за 1 час и 39 минути със зрелищен бекхенд пасинг удар.

