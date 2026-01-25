Шокиращо! Медведев взе само 7 гейма на американец

Лърнър Тиен поднесе една от съществените изненади по време на тазгодишното издание на Australian Open. Той елиминира трикратния финалист Даниил Медведев с 6:4, 6:0, 6:3. По този начин той става най-младият четвъртфиналист на сингъл при мъжете на турнира от Ник Кирьос през 2015 г. насам.

- Реклама -

„Чувството е невероятно, толкова е специално да го направя тук.

Изключително е да се връщам тук и да играя всяка година. Това беше голяма моя цел и съм изключително щастлив.

Всяка година, откакто идвам тук, подкрепата от публиката е невероятна. Не знам защо, но всеки път е толкова специално да се върна и да имам такава публика, с толкова много енергия. Това означава всичко за мен“, сподели Тиен след личния си успех.

Победителят завърши срещата само за 1 час и 39 минути със зрелищен бекхенд пасинг удар.