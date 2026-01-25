Снежна буря остави 730 хиляди домакинства в САЩ без ток, над 10 хиляди полета бяха отменени

Над 730 000 домакинства в САЩ останаха без ток поради снежна буря, която засегна голяма част от страната и доведе до отмяната на хиляди полети, според данни от мониторинговия ресурс PowerOutage.

Според ресурса най-голям брой прекъсвания на електрозахранването са регистрирани в щатите Тексас, Луизиана, Мисисипи и Тенеси, като в последния щат над 240 000 клиенти са останали без ток.

Поради бурята броят на отменените полети в Съединените щати в неделя надхвърли 10 000, според данни от специализирания портал FlightAware.

По-рано ABC News съобщи, че най-малко 18 щата в САЩ са обявили извънредно положение поради заплахата от екстремни студове и обилни снеговалежи. Извънредно положение е обявено от Тексас до Ню Йорк, като се очаква температурите да паднат значително под нулата в някои райони. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че службите за спешна помощ са подготвени за очакваните рекордни студове и снежни бури.