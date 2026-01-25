Снежна буря парализира САЩ: Хиляди полети отменени, милиони без ток

Силна зимна буря връхлетя множество американски щати, предизвиквайки транспортен хаос и оставяйки стотици хиляди жители без електричество. Хиляди полети през уикенда бяха отменени, а магистралите блокирани от обилен сняг и ледени покривки, съобщи Асошиейтед прес.

Около 140 милиона души, или повече от 40% от населението на САЩ, са в повишена готовност заради неблагоприятните зимни условия. Националната метеорологична служба предупреждава за обилен снеговалеж и леден дъжд, простиращи се от южния щат Ню Мексико до североизточната част на страната.

„Снегът и ледът ще се топят много, много бавно и няма да изчезнат скоро“, каза метеорологът Алисън Санторели.

Президентът Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в поне 18 щата. Федералната агенция за управление на извънредни ситуации е разположила консумативи и спасителни екипи в засегнатите райони. „Молим всички да бъдат разумни – останете у дома, ако е възможно“, заяви министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум.

Губернаторът на Ню Джърси, Мики Шерил, предупреди, че бурята е „като нищо, което сме виждали от години“ и наложи ограничения за движение на търговски превозни средства и ограничение на скоростта до 56 км/ч по магистралите.

Щетите от лошото време, особено в районите със заледявания, се очаква да бъдат сравними с тези от ураган. Към събота са регистрирани около 120 000 прекъсвания на електрозахранването, включително близо 50 000 в Тексас и Луизиана.

Нарушенията в транспорта са сериозни: около 13 000 полета са отменени този уикенд. Международното летище в Оклахома, летището „Далас/Форт Уърт“ и други ключови хъбове като Чикаго, Атланта, Нашвил и Шарлът са сред най-засегнатите. Почти всички излитащи полети от летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон за неделя също са отменени.

В Джорджия властите съветват жителите в северните райони на щата да не пътуват и да се подготвят с провизии за поне 48 часа. Старши държавният метеоролог Уил Ланкстън предупреди, че бурята може да се окаже „най-голямата ледена буря от повече от десетилетие“.

Екипи започнаха да третират магистралите със солена вода, като 1800 работници работят на 12-часови смени. След като премине през южните щати, се очаква бурята да се насочи на североизток, като донесе снежна покривка от 30 до 60 см от Вашингтон през Ню Йорк до Бостън.

Жителите са призовани да останат вкъщи и да се подготвят за продължителен период на прекъснато електрозахранване и затруднения в транспорта.