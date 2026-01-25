НА ЖИВО
          Начало България Инциденти

          Сноубордистка пострада тежко в Рила, хеликоптер я откара в болница

          25 януари 2026 | 11:13 170
          Снимка: Витоша ски / stolica.bg
          Сноубордистка е получила черепно-мозъчна травма на писта в района на Рилските езера, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст. За оказване на помощ е изпратен медицински хеликоптер, който е транспортирал пострадалото момиче до лечебно заведение.

          „Имаше много тежък случай на писта, момичето е получило тежък удар в главата“, уточниха от ПСС.

          В момента условията за туризъм в планините са относително добри, а съоръженията в курортите работят навсякъде, допълниха спасителите.

          По високите части на планините духат умерени ветрове, а температурите са между -3° и 1°. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 1°, според Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

