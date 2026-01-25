Ръководителят на Световната здравна организация (СЗО), Тедрос Адханом Гебрейесус, категорично отхвърли критиките на САЩ относно работата на агенцията по време на пандемията от Ковид-19, след като Робърт Ф. Кенеди-младши, министър на здравеопазването на САЩ, обвини СЗО за неправилни решения, довели до смъртта на много американци и разоряване на малките бизнеси.

Кенеди и заместник-министърът на здравеопазването Джим О’Нийл в изявленията си твърдят, че СЗО е насърчавала локдауни и е игнорирала науката, като е препоръчвала задължителното носене на маски и ваксинирането, което, според тях, е довело до сериозни икономически и социални последици.

Генералният директор на СЗО, Тедрос, отговори на тези твърдения, заявявайки, че СЗО не е налагала задължителни мерки за маски и локдауни, а само е предоставяла технически съвети въз основа на новопостъпващите данни за вируса. Той уточни, че всяко правителство е вземало свои собствени решения според нуждите и обстоятелствата в страната си.

Съединените щати вече са започнали процес на оттегляне от СЗО, след като през 2020 г. президентът Доналд Тръмп обяви решението да изтегли страната от организацията. Този процес, започнал под неговото управление, приключи на 22 януари 2021 г., но остави финансови задължения за около 260 млн. долара за годината, което продължава да бъде спорно.

Вашингтон обяви, че продължава да защитава суверенитета на страната и независимостта от международни организации, като използва изхода от СЗО като част от усилията за усилване на американската власт на световната сцена.