НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Свитолина спря 18-годишна украинка в Мелбърн

          Съпругата на Гаел Монфис срещу Коко Гоф на четвъртфиналите

          25 януари 2026 | 16:05 250
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Украинката Елина Свитолина се класира за четвъртфиналите на Australian Open, след като записа успех с 6:2, 6:4 над Мира Андреева от Русия. Срещата продължи 84 минути.

          - Реклама -

          Съпругата на Гаел Монфис направи три пробива през първата част срещу един в полза на 18-годишната ѝ съперничка. Андреева започна втората част с брейк и поведе с 2:0, но след това два пъти загуби подаването си и в крайна сметка отпадна.

          На четвъртфиналите Елина Свитолина ще се изправи срещу американката Коко Гоф.

          Украинката Елина Свитолина се класира за четвъртфиналите на Australian Open, след като записа успех с 6:2, 6:4 над Мира Андреева от Русия. Срещата продължи 84 минути.

          - Реклама -

          Съпругата на Гаел Монфис направи три пробива през първата част срещу един в полза на 18-годишната ѝ съперничка. Андреева започна втората част с брейк и поведе с 2:0, но след това два пъти загуби подаването си и в крайна сметка отпадна.

          На четвъртфиналите Елина Свитолина ще се изправи срещу американката Коко Гоф.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Защо Хулио Веласкес иска точно Хуан Переа и какво го отличава от Сангаре

          Станимир Бакалов -
          Левски продължава да търси варианти за подсилване на атаката си, а името на Хуан Переа от Локомотив (Пловдив) все по-често се спряга за трансфер...
          Тенис

          Шокиращо! Медведев взе само 7 гейма на американец

          Николай Минчев -
          Лърнър Тиен поднесе една от съществените изненади по време на тазгодишното издание на Australian Open. Той елиминира трикратния финалист Даниил Медведев с 6:4, 6:0,...
          Тенис

          Третата поставена Коко Гоф би Каролина Мухова

          Николай Минчев -
          Поставената под номер 3 Коко Гоф победи драматично Каролина Мухова с 6:1, 3:6, 6:3. За американката успехът беше пети в рамките на пет срещу...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions