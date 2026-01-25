Свитолина спря 18-годишна украинка в Мелбърн

Украинката Елина Свитолина се класира за четвъртфиналите на Australian Open, след като записа успех с 6:2, 6:4 над Мира Андреева от Русия. Срещата продължи 84 минути.

Съпругата на Гаел Монфис направи три пробива през първата част срещу един в полза на 18-годишната ѝ съперничка. Андреева започна втората част с брейк и поведе с 2:0, но след това два пъти загуби подаването си и в крайна сметка отпадна.

На четвъртфиналите Елина Свитолина ще се изправи срещу американката Коко Гоф.