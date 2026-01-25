Тръмп: Армията на САЩ е използвала свърхсекретен „Дискомбобулатор“ за отвличането на Мадуро

По време на светкавичната операция по отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро, САЩ са използвали секретно оръжие, наречено „Дискомбобулатор“, за да деактивират венецуелските системи за противовъздушна отбрана. Това разкри американският президент Доналд Тръмп в интервю пред New York Post.

Тръмп заяви, че с удоволствие би разкрил какво е оръжието, но „не му е позволено да говори за него“.

„Те така и не изстреляха ракетите си. Имаха руски и китайски ракети и никога не изстреляха нито една. Ние се появихме, те натиснаха бутони и нищо не работеше. Бяха напълно готови за нас“, заяви американският лидер.

Както отбелязва New York Post, Тръмп спомена „Дискомбобулатора“ в отговор на въпрос относно слуховете, че администрацията на Байдън се е сдобила с импулсно енергийно оръжие, вероятно подобно на това, което е причинило така наречения „Хавански синдром“ (комплекс от симптоми – главоболие, замаяност, гадене, когнитивно увреждане и др. – с неизвестен произход, съобщавани при дипломати и служители на американското разузнаване, докато са служили в Куба и други страни).

„Дискомбобулатор“ очевидно е хумористичен псевдонаучен термин, произлизащ от американския жаргонен глагол discombobulate (приблизително означаващ „напълно обърквам, хвърлям в пълен безпорядък, деактивирам или обърквам до степен на деактивиране“), който се появява в САЩ още през 1820-те и 1830-те години като хумористичен термин от псевдолатински произход. По този начин терминът Discombobulator може да се преведе грубо като „деактивиране на всички машини“.