      неделя, 25.01.26
          Тръмп заплаши Канада със 100-процентови наказателни мита за търговското споразумение с Китай

          25 януари 2026 | 13:17
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Канада със 100% мита върху целия ѝ износ за Съединените щати, ако сключи търговско споразумение с Китай. Той написа това в публикация в социалната мрежа Truth Social.

          Американският лидер, наричайки канадския премиер Марк Карни „губернатор Карни“, подчерта, че страната „дълбоко греши“, като позволява на Китай да увеличи вноса си на електрически превозни средства.

          „Китай ще изяде Канада жива, ще я погълне напълно, включително ще унищожи бизнеса ѝ, социалната ѝ структура и цялостния ѝ начин на живот. Ако Канада сключи споразумение с Китай, тя незабавно ще бъде обект на 100% мита върху всички канадски стоки и продукти, влизащи в Съединените щати“, заяви Тръмп.

          Според Bloomberg, този ход идва в момент, когато Тръмп и Карни започнаха „словесна война“ относно действията на президента на САЩ, насочени към преобръщане на световния ред, по-специално опита му да завземе контрола над Гренландия.

