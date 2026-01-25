Третата поставена Коко Гоф би Каролина Мухова

Поставената под номер 3 Коко Гоф победи драматично Каролина Мухова с 6:1, 3:6, 6:3. За американката успехът беше пети в рамките на пет срещу с чехкинята. Те имат двубой дори и на Откритото първенство на САЩ през 2023-а година.

Началото на срещата беше впечатляващо, след като Гоф поведе с 5:0 в първите 20 минути от срещата. Вторият сет обаче се обърна с два пробива на Мухова. Американката започна агресивно в третата част и дръпна с 4:1, после с 5:2 и взе частта с третия мач-бол.

По-рано през деня водачката в женската схема на турнира Арина Сабаленка преодоля тийнейджърката Виктория Мбоко.

Изглеждаше, че фаворитката ще победи лесно канадката, след като водеше с 6:1, 4:1, но в крайна сметка трябваше да вложи повече усилия за успех в тайбрека – 6:1, 7:6 (7:1).

Следващата й опонентка е пак състезателка от това поколение – още по-младата Ива Йович, която едва миналия месец навърши 18. Дамата съвсем наскоро постигна първата си победа над състезателка от топ 10 – Джазмин Паолини, а сега само за 53 минути мина през Юлия Путинцева с 6:0, 6:1.