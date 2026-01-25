НА ЖИВО
          Трудности за проектите за изкуствен интелект Stargate на Тръмп: Финансови предизвикателства и несигурност за бъдещето

          25 януари 2026 | 03:00 00
          Снимка: Xpert.Digital
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          През 2026 г. проектът Stargate, създаден в сътрудничество между технологичните гиганти Oracle и OpenAI, който има за цел да осигури лидерство на САЩ в областта на изкуствения интелект, среща сериозни финансови предизвикателства. Въпреки амбициозната визия на Доналд Тръмп за бъдещето на проекта, включваща изграждането на 500 милиарда долара в инфраструктура, проектът среща трудности в намирането на инвеститори, готови да поемат част от тежкия дълг, свързан с изграждането на центровете за данни, свързани с инициативата.

          Основният кредитор по проекта, Джей Пи Морган Чейз, изправен пред затруднения при намирането на инвеститори за 38 милиарда долара дълг за Stargate, показва нарастваща несигурност сред финансовите институции относно натоварването на допълнителни средства в мегапроекта. Директорът в S&P Global, Дхавал Шах, споделя, че банките може би са близо до границите на комфортното си ниво на експозиция в такива проекти.

          Тези проблеми биха могли да поставят под сериозно изпитание бъдещето на Oracle – облачния гигант, отговорен за изграждането на физическата инфраструктура на Stargate. През септември S&P Global започна да обмисля понижаване на кредитния рейтинг на компанията, което може да увеличи разходите ѝ за ново финансиране, ако рейтингът спадне под BBB.

          Проектът Stargate има за цел изграждането на до 20 центъра за данни по данни от самия Тръмп, което поставя въпроса дали тези амбиции могат да бъдат реализирани в контекста на растящата финансовата несигурност. Гил Лурия, анализатор от DA Davidson, изрази изненада, че вече финансираните центрове за данни са получили заемите си, като отбеляза, че пазарът вече е показал, че тези заеми не са от инвестиционен клас.

          Тези финансови затруднения поставят под въпрос не само бъдещето на Stargate, но и на проектите, свързани с изкуствения интелект в САЩ, като изпитват натиск върху самия модел за финансиране на такива мегапроекти.

