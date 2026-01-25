НА ЖИВО
          Война

          Украински експерт: Нереално е киевските ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 да бъдат заменени

          25 януари 2026 | 13:27 00
          Заместването на капацитета на киевските ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 с малки когенерационни агрегати е практически невъзможно. Това мнение изрази Святослав Павлюк, изпълнителен директор на Асоциацията на енергийно ефективните градове на Украйна, в ефира на „Новини.Live“. Той обясни, че в случай на извънредна ситуация, така наречените мини-когенерационни централи биха могли да осигуряват електроенергия на топлофикационни компании, водоснабдителни компании и други комунални услуги.

          Експертът отбеляза, че за да се задоволи търсенето на столицата от над 1,5 гигавата електроенергия, ще са необходими над хиляда такива мини-когенерационни централи. Освен количеството обаче, проблем е и трудността при тяхното разполагане и свързване.

          „В най-добрия случай такъв когенерационен агрегат може да бъде свързан за месец, но обикновено отнема много повече време поради проблеми със свързването им“, казва експертът.

          Междувременно кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че към неделя сутринта 1676 многоетажни сгради в Киев остават без отопление след руската атака срещу столицата на Украйна на 24 януари.

          

          Война

          САЩ модернизират ракетите Tomahawk

          Иван Христов
          Военноморските сили (ВМС) на САЩ обявиха разширяването на програмата за модернизация на крилатите ракети Tomahawk, като възложиха договор на стойност 380,8 милиона долара на...
          Война

          ВСУ: Купянск е напълно освободен

          Иван Христов
          Купянск в Харковска област е напълно освободен. В момента има само няколко малки огнища с обкръжени руски войници, заяви в ефира на „Украинското радио"...
          Война

          Axios: Среща между Путин и Зеленски е „много близо"

          Иван Христов
          Американски представители, участващи в тристранните преговори в Абу Даби, смятат, че се е появила реална възможност за среща лице в лице между президентите на...
