Украински експерт: Нереално е киевските ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 да бъдат заменени

Заместването на капацитета на киевските ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 с малки когенерационни агрегати е практически невъзможно. Това мнение изрази Святослав Павлюк, изпълнителен директор на Асоциацията на енергийно ефективните градове на Украйна, в ефира на „Новини.Live“. Той обясни, че в случай на извънредна ситуация, така наречените мини-когенерационни централи биха могли да осигуряват електроенергия на топлофикационни компании, водоснабдителни компании и други комунални услуги.

- Реклама -

Експертът отбеляза, че за да се задоволи търсенето на столицата от над 1,5 гигавата електроенергия, ще са необходими над хиляда такива мини-когенерационни централи. Освен количеството обаче, проблем е и трудността при тяхното разполагане и свързване.

„В най-добрия случай такъв когенерационен агрегат може да бъде свързан за месец, но обикновено отнема много повече време поради проблеми със свързването им“, казва експертът.

Междувременно кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че към неделя сутринта 1676 многоетажни сгради в Киев остават без отопление след руската атака срещу столицата на Украйна на 24 януари.