НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украйна призова европейските банки и енергийни компании на помощ

          25 януари 2026 | 17:01 370
          Енергийната мрежа на Украйна
          Енергийната мрежа на Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Главният изпълнителен директор на ДТЕК Максим Тимченко в интервю пред The Times призова европейските енергийни компании и банки да подкрепят енергийната мрежа на Украйна.

          - Реклама -

          „Главният изпълнителен директор на най-голямата частна енергийна компания в Украйна призова европейските енергийни компании и банки да подкрепят електрическата инфраструктура на страната“, се казва в изявлението.

          Тимченко отбеляза, че украинската енергийна мрежа в момента се нуждае от оборудване за възстановяване след обстрела.

          „Имаме нужда от употребявано или ново оборудване, за да възстановим нашите електроцентрали. Това е необходимо, за да се сведе до минимум дефицитът на страната в производството на електроенергия и, разбира се, се нуждаем и от финансова подкрепа“, подчерта той.

          Тимченко по-рано заяви в Давос, че ДТЕК търси партньори за укрепване на украинската енергийна мрежа.

          Главният изпълнителен директор на ДТЕК Максим Тимченко в интервю пред The Times призова европейските енергийни компании и банки да подкрепят енергийната мрежа на Украйна.

          - Реклама -

          „Главният изпълнителен директор на най-голямата частна енергийна компания в Украйна призова европейските енергийни компании и банки да подкрепят електрическата инфраструктура на страната“, се казва в изявлението.

          Тимченко отбеляза, че украинската енергийна мрежа в момента се нуждае от оборудване за възстановяване след обстрела.

          „Имаме нужда от употребявано или ново оборудване, за да възстановим нашите електроцентрали. Това е необходимо, за да се сведе до минимум дефицитът на страната в производството на електроенергия и, разбира се, се нуждаем и от финансова подкрепа“, подчерта той.

          Тимченко по-рано заяви в Давос, че ДТЕК търси партньори за укрепване на украинската енергийна мрежа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          НАТО започна големи учения по отразяване на руска агресия на фона на напрежението около Гренландия

          Иван Христов -
          НАТО стартира най-голямото си военно учение тази година, Steadfast Dart, насочено към отработване на бързото разполагане на войски и техника в случай на евентуална...
          Война

          Руската армия настъпва в Константиновка, овладя северния бряг на Клебан-Биковския язовир

          Иван Христов -
          Руската групировка войски „Юг“ продължава настъплението си в района на Константиновка едновременно на няколко участъка от фронта, както в рамките на града, така и...
          Война

          Руската армия е унищожила три бойни групи на ВСУ в Харковска област

          Иван Христов -
          Руската армия е унищожила три бойни групи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на хатненския участък от фронта в Харковска област, съобщават от силовите...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions