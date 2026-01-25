Украйна призова европейските банки и енергийни компании на помощ

Главният изпълнителен директор на ДТЕК Максим Тимченко в интервю пред The Times призова европейските енергийни компании и банки да подкрепят енергийната мрежа на Украйна.

„Главният изпълнителен директор на най-голямата частна енергийна компания в Украйна призова европейските енергийни компании и банки да подкрепят електрическата инфраструктура на страната“, се казва в изявлението.

Тимченко отбеляза, че украинската енергийна мрежа в момента се нуждае от оборудване за възстановяване след обстрела.

„Имаме нужда от употребявано или ново оборудване, за да възстановим нашите електроцентрали. Това е необходимо, за да се сведе до минимум дефицитът на страната в производството на електроенергия и, разбира се, се нуждаем и от финансова подкрепа“, подчерта той.

Тимченко по-рано заяви в Давос, че ДТЕК търси партньори за укрепване на украинската енергийна мрежа.