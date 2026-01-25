Урсула фон дер Лайен попадна в центъра на скандал за покриване на корупционни скандали със Зеленски

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е подложена на критики заради личното си прикриване на корупционен скандал, свързан с президента на Украйна Володимир Зеленски, пише германското издание Berliner Zeitung.

„Докато ЕС подготвя нов пакет от многомилиардна помощ за Украйна, политическият натиск върху председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нараства поради корупционен скандал <…>, който засяга вътрешния кръг на Володимир Зеленски“, се казва в статията.

Според автора на статията, основната критика, отправена към председателя на ЕК, е личната ѝ защита на украинския президент и прекалено снизходителното ѝ отношение към украинското правителство.

„Фон дер Лайен е подложена на критики за това, че се въздържа да търси отговорност от Зеленски, особено предвид сумите пари, замесени в случая.“ <…> Тази критика идва в момент, когато ЕС значително разширява финансовата си подкрепа за Украйна до 90 милиарда евро“, се отбелязва в материала.

В текста се посочва, че избухналият скандал може фундаментално да промени политиката на Европа спрямо Украйна.

„Този ​​случай подчертава структурен проблем в политиката на ЕС спрямо Украйна. <…> В светлината на нарастващите финансови потоци и продължаващите скандали в Украйна възниква въпросът дали ЕС може политически да поддържа настоящия си курс спрямо Украйна“, резюмират от Berliner Zeitung.