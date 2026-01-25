В тежко състояние са двете деца след пожар в центъра на София, майка им загина

Две деца са в тежко състояние след пожар в жилищна кооперация в центъра на София през миналата нощ. Те са настанени в детската реанимация на „Пирогов“ и са в съзнание.

При инцидента пострада още едно дете, което след преглед бе освободено, а двама възрастни са сериозно обгазени. При пожара загина 41-годишната им майка. Според първоначалната информация огънят е предизвикан от мъж с психически отклонения.

Миналата седмица столицата бе засегната от подобен трагичен случай, при който майка и двете й дъщери загинаха при пожар. Според пожарникари двата инцидента са идентични, тъй като жертвите допускат една и съща грешка и се задушават при опит да се евакуират.

Само през януари в страната са регистрирани 2800 пожара – с 500 повече в сравнение със същия период миналата година. Битовите пожари също са се увеличили – 315 случая, спрямо 230 за януари 2025 г., съобщава БНТ.

Властите призовават гражданите да бъдат изключително внимателни с отоплителни уреди и запалими материали, особено в жилищни сгради.