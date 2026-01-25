НА ЖИВО
          Великобритания създава собствено ФБР

          25 януари 2026 | 20:57
          Иван Христов
          Правителството на Великобритания обяви създаването на нова Национална полицейска служба, наречена „британското ФБР“, за модернизиране на правоприлагането и борба с тероризма, измамите, организираната престъпност и други сложни престъпни дейности, съобщава Reuters.

          Новата служба ще съчетае работата на Националната агенция за борба с престъпността, която разследва сериозна организирана престъпност като контрабанда на наркотици и трафик на хора, с други национални функции като борба с тероризма и пътна полиция.

          След назначаването си, ръководителят на новата служба, Националният комисар по престъпността, ще стане най-високопоставеният служител на правоприлагащите органи. В момента началникът на Столичната полиция е най-високопоставеният служител на правоприлагащите органи в Обединеното кралство.

          Създаването на Националната полицейска служба е част от мащабна полицейска реформа, която британското правителство планира да представи в понеделник, 26 януари, и която то определя като най-голямата полицейска реформа, откакто Робърт Пийл създава първите професионални полицейски сили през 1829 г.

          „Настоящият модел на полицейска дейност е проектиран за преди един век“, заяви министърът на вътрешните работи на Великобритания Шабана Махмуд.

          Махмуд отбеляза, че реформата ще позволи на местните сили да се съсредоточат върху справянето с ежедневните престъпления, като кражби от магазини и антисоциално поведение, и задържането на престъпници в техните райони.

          В момента в Англия и Уелс има 43 местни полицейски сили, някои от които изпълняват национални функции, като например Столичната полиция, която е отговорна за борбата с тероризма.

          Като част от реформата се очаква правителството на Великобритания да намали общия брой на полицейските сили, за да спести пари.

