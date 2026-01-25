Военна партия печели избори в Мианмар, като армията запазва контрола върху страната

Мианмар проведе последния етап от изборите на 25 януари, като доминиращата провоенна партия „Съюз за солидарност и развитие“ (USDP) изглежда на път да постигне разгромна победа, въпреки международните критики. Изборите се провеждат под контрола на хунтата, след като превратът през 2021 г. премахна демократично избраното правителство на Аун Сан Су Чжи, което доведе до гражданска война и хуманитарна криза.

Въпреки че гласуването беше организирано в три етапа, повечето избирателни райони, контролирани от бунтовнически групи, останаха извън процеса. Су Чжи, която водеше партията „Национален лига за демокрация“ (NLD), беше арестувана по политически мотивирани обвинения, а демократичните кандидати бяха изключени от изборите, което наклони везните в полза на военната партия USDP.

През първите два тура USDP спечели над 85% от местата в долната камара на парламента и две трети от горната камара. Военната конституция на Мианмар гарантира четвърт от местата в парламента за въоръжените сили, като изборът на президента остава в техни ръце. Лидерът на хунтата, Мин Аунг Хлайнг, не изключва възможността сам да заеме поста на президент.

Много граждани на Мианмар изразяват недоволство, но същевременно се чувстват принудени да участват в изборите, като основната им цел е да „разбъркат“ резултатите, избирайки всяка партия, освен USDP.

Тези избори, на които се очаква официални резултати в края на седмицата, се разглеждат като „сценично подготвени“ за придаване на легитимност на армията, въпреки че демократичните опоненти са изключени. Анализаторите предупреждават, че изборите ще укрепят авторитарната власт на армията и ще ограничат демократичните перспективи на страната за дълъг период.

Су Чжи, на 80 години, остава задържана на неизвестно място, а обвиненията срещу нея продължават да се разглеждат като политически мотивирани от международната общност.

Тези избори вероятно ще задълбочат политическата и социалната криза в страната, като армията ще продължи да контролира както полицията, така и военната власт, създавайки пречки за бъдещото развитие на демократичните процеси в Мианмар.