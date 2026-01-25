Временният президент на Венецуела призова за диалог с опозицията за постигане на мирни споразумения

Временният президент на Венецуела, Делси Родригес, отправи призив за диалог с опозицията с цел постигане на споразумения за мир. Тя подчерта, че въпреки политическите различия, всички страни трябва да разговарят с уважение, да се обединят и да постигнат договорености за стабилизиране на страната.

Родригес, която пое властта след отстраняването на Николас Мадуро с подкрепата на САЩ, направи тези изявления по държавната телевизия от крайбрежния щат Ла Гуайра. Тя подчерта, че въпросите на мира в страната не трябва да бъдат обременени от партийни разделения, а напротив, трябва да се съсредоточат върху обединението и разширеното участие на всички политически сили в процеса на възстановяване.

Тези коментари идват в контекста на тежката политическа криза във Венецуела, която започна с политическата криза около Николас Мадуро, неговото сваляне и последвалите вътрешни и външни напрежения. Според анализатори, макар и призивите за диалог да бъдат стъпка към възстановяване на мира, процесът ще бъде бавен и труден, особено с оглед на сложните отношения между правителството и опозицията, както и намесата на международни сили.

Родригес подчерта, че диалогът е ключов за премахването на политическите разногласия и изграждането на всеобхватен мир, който да обхваща всички сектори на венецуелското общество.