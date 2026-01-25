НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Временният президент на Венецуела призова за диалог с опозицията за постигане на мирни споразумения

          25 януари 2026 | 02:54 190
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Временният президент на Венецуела, Делси Родригес, отправи призив за диалог с опозицията с цел постигане на споразумения за мир. Тя подчерта, че въпреки политическите различия, всички страни трябва да разговарят с уважение, да се обединят и да постигнат договорености за стабилизиране на страната.

          - Реклама -

          Родригес, която пое властта след отстраняването на Николас Мадуро с подкрепата на САЩ, направи тези изявления по държавната телевизия от крайбрежния щат Ла Гуайра. Тя подчерта, че въпросите на мира в страната не трябва да бъдат обременени от партийни разделения, а напротив, трябва да се съсредоточат върху обединението и разширеното участие на всички политически сили в процеса на възстановяване.

          Тези коментари идват в контекста на тежката политическа криза във Венецуела, която започна с политическата криза около Николас Мадуро, неговото сваляне и последвалите вътрешни и външни напрежения. Според анализатори, макар и призивите за диалог да бъдат стъпка към възстановяване на мира, процесът ще бъде бавен и труден, особено с оглед на сложните отношения между правителството и опозицията, както и намесата на международни сили.

          Родригес подчерта, че диалогът е ключов за премахването на политическите разногласия и изграждането на всеобхватен мир, който да обхваща всички сектори на венецуелското общество.

          Временният президент на Венецуела, Делси Родригес, отправи призив за диалог с опозицията с цел постигане на споразумения за мир. Тя подчерта, че въпреки политическите различия, всички страни трябва да разговарят с уважение, да се обединят и да постигнат договорености за стабилизиране на страната.

          - Реклама -

          Родригес, която пое властта след отстраняването на Николас Мадуро с подкрепата на САЩ, направи тези изявления по държавната телевизия от крайбрежния щат Ла Гуайра. Тя подчерта, че въпросите на мира в страната не трябва да бъдат обременени от партийни разделения, а напротив, трябва да се съсредоточат върху обединението и разширеното участие на всички политически сили в процеса на възстановяване.

          Тези коментари идват в контекста на тежката политическа криза във Венецуела, която започна с политическата криза около Николас Мадуро, неговото сваляне и последвалите вътрешни и външни напрежения. Според анализатори, макар и призивите за диалог да бъдат стъпка към възстановяване на мира, процесът ще бъде бавен и труден, особено с оглед на сложните отношения между правителството и опозицията, както и намесата на международни сили.

          Родригес подчерта, че диалогът е ключов за премахването на политическите разногласия и изграждането на всеобхватен мир, който да обхваща всички сектори на венецуелското общество.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Военна партия печели избори в Мианмар, като армията запазва контрола върху страната

          Красимир Попов -
          Мианмар проведе последния етап от изборите на 25 януари, като доминиращата провоенна партия „Съюз за солидарност и развитие“ (USDP) изглежда на път да постигне...
          Инциденти

          Фатален инцидент в Минеаполис: федерални агенти застреляха мъж, протестите ескалират

          Красимир Попов -
          В Минеаполис отново избухнаха сблъсъци след второто убийство на цивилен гражданин от федерални имиграционни агенти в рамките на мащабната операция на администрацията на Тръмп...
          Общество

          Венецуела планира увеличение на производството на петрол с 18% до 2026 г. чрез реформи за отваряне на сектора за частни инвеститори

          Красимир Попов -
          Венецуела възнамерява да увеличи производството на петрол с 18% през 2026 г., като част от планираните реформи в сектора, които ще отворят индустрията за...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions