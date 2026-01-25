ВСУ: Купянск е напълно освободен

Купянск в Харковска област е напълно освободен. В момента има само няколко малки огнища с обкръжени руски войници, заяви в ефира на „Украинското радио“ Иван Тимочко, председател на Съвета на резерва на Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

„Защо все още има изолирани огнища на окупатори? Защото те трябва да бъдат унищожени с минимални загуби за ВСУ. Процесът на унищожение е постепенен. Винаги е по-добре да се изтощи врагът до степен, в която да загуби способността си да се съпротивлява. И след това да се извърши пълното му унищожение, но това винаги отнема време“, заяви той.

Тимочко подчерта, че руснаците не са постигнали резултатите, на които са се надявали. Според него в момента ВСУ държат руснаците в обсада, предотвратявайки изтеглянето им.

Тимочко уточни също, че има само два или три малки огнища на обкръжение. Той подчерта, че ВСУ контролират града и околностите му, както и маршрута, по който е напредвала руската армия.

„Да се ​​каже, че градът е освободен, е недвусмислено. Тези руски войници, които са отрязани и обкръжени – това не се случва за първи път. Голям брой хора биха могли да бъдат изпратени в атака, за да заявят бързо и публично, че всички са блокирани и унищожени. Но това означава загуба на хора и значителни ресурси по отношение на оръжия, така че винаги е по-добре да се изтощи врагът до степен, в която да загуби способността си да се съпротивлява. Тогава той може да бъде напълно унищожен, но това винаги отнема време“, отбеляза военният.