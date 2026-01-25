НА ЖИВО
          Загинал българин, привърженик на „Левски“, на фронта в Украйна

          25 януари 2026 | 20:52 420
          Снимка: Sofia West / Facebook
          Млад българин, привърженик на „Левски“ от фенклуба „София Запад“, е загинал на фронта в Украйна. Това става ясно от съобщение на фракцията в социалните мрежи.

          „Загубихме един млад, сърцат и обичан наш брат! Почивай в мир, Мишо! Никога няма да бъдеш забравен!“ – се казва в краткото съобщение, което не дава повече подробности за кончината и личността на загиналия българин.

          Някои от привържениците почетоха паметта на загиналия с негови снимки.

          Преди година в Украйна загина и друг фен на сините – 31-годишният Светослав Славков. Той загуби живота си в отбраната на Купянск, най-северната точка на активната фронтова линия във войната в Украйна.

