Загинал българин, привърженик на „Левски“, на фронта в Украйна

25 януари 2026 | 20:52
42
Млад българин, привърженик на „Левски“ от фенклуба „София Запад“, е загинал на фронта в Украйна. Това става ясно от съобщение на фракцията в социалните мрежи.
Някои от привържениците почетоха паметта на загиналия с негови снимки.
Преди година в Украйна загина и друг фен на сините – 31-годишният Светослав Славков. Той загуби живота си в отбраната на Купянск, най-северната точка на активната фронтова линия във войната в Украйна.
