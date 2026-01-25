НА ЖИВО
          Зеленски: Документът за сигурността на Украйна е готов, очакваме дата и място за подписването му

          25 януари 2026 | 22:17 150
          Снимка: iStock
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Документ на САЩ относно гаранциите за сигурност за Украйна е напълно готов и Киев очаква да бъдат определени време и място за неговото подписване. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски.

          „За нас гаранциите за сигурност преди всичко са гаранции за сигурност от страна на Съединените щати. Документът е 100% готов и ние очакваме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, на които ще го подпишем.“ – каза Зеленски на пресконференция по време на посещението си във Вилнюс, столицата на Литва.

          Той добави, че след подписването на документа той ще бъде изпратен за ратификация в Конгреса на САЩ и в украинския парламент.

          Разговорите с Русия, проведени през уикенда в Абу Даби, доведоха до известен напредък, съобщи Strait Times.

          На 23 и 24 януари украински и руски преговарящи проведоха първата си тристранна среща с участието на американски посредници в Абу Даби, за да обсъдят рамката, предложена от Вашингтон, за прекратяване на почти четиригодишната война, но до споразумение не се стигна.

          Въпреки това, както Москва, така и Киев заявиха, че са отворени за по-нататъшен диалог, като нови разговори се очакват на 1 февруари в Абу Даби, съобщи американски представител.

          Зеленски подчерта, че Москва иска да накара Украйна да се откаже от източните региони, които Русия не е успяла да завладее от началото на пълномащабното си нахлуване, довело до войната. Киев обаче, по думите му, не е отстъпил от позицията си, че териториалната цялост на Украйна трябва да бъде запазена.

          „Това са две коренно различни позиции – на Украйна и на Русия. Американците се опитват да намерят компромис.“ – заяви Зеленски. Той добави, че всички страни трябва да бъдат готови на компромис, включително и американците.

