Зеленски: Документът за сигурността на Украйна е готов, очакваме дата и място за подписването му

Документ на САЩ относно гаранциите за сигурност за Украйна е напълно готов и Киев очаква да бъдат определени време и място за неговото подписване. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски.

„За нас гаранциите за сигурност преди всичко са гаранции за сигурност от страна на Съединените щати. Документът е 100% готов и ние очакваме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, на които ще го подпишем.“ – каза Зеленски на пресконференция по време на посещението си във Вилнюс, столицата на Литва. - Реклама -

Той добави, че след подписването на документа той ще бъде изпратен за ратификация в Конгреса на САЩ и в украинския парламент.

Разговорите с Русия, проведени през уикенда в Абу Даби, доведоха до известен напредък, съобщи Strait Times.

На 23 и 24 януари украински и руски преговарящи проведоха първата си тристранна среща с участието на американски посредници в Абу Даби, за да обсъдят рамката, предложена от Вашингтон, за прекратяване на почти четиригодишната война, но до споразумение не се стигна.

Въпреки това, както Москва, така и Киев заявиха, че са отворени за по-нататъшен диалог, като нови разговори се очакват на 1 февруари в Абу Даби, съобщи американски представител.

Зеленски подчерта, че Москва иска да накара Украйна да се откаже от източните региони, които Русия не е успяла да завладее от началото на пълномащабното си нахлуване, довело до войната. Киев обаче, по думите му, не е отстъпил от позицията си, че териториалната цялост на Украйна трябва да бъде запазена.