НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Зеленски настоява за повече противовъздушни боеприпаси заради руските удари

          25 януари 2026 | 12:21 341
          Видеообръщение на Зеленски
          Видеообръщение на Зеленски
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците да предоставят повече средства за противовъздушна отбрана, след като руските удари оставиха стотици хиляди жители на Киев без ток и отопление в разгара на зимата.

          - Реклама -

          „Само през тази седмица руснаците изстреляха над 1 700 атакуващи дрона, повече от 1 380 управляеми бомби и 69 ракети от различни типове. Затова са необходими ракети за системите за противовъздушна отбрана всеки ден“, заяви Зеленски при пристигането си във Вилнюс, където участва в отбелязването на годишнината от въстанието от 1863 г. в Литва.

          Русия продължава да бомбардира електроцентралите и електропреносната мрежа на Украйна, което потапя стотици хиляди украинци в мрак и студ. В отговор Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор.

          Най-тежка остава ситуацията в Киев, където около половин милион души са евакуирани. Кметът Виталий Кличко съобщи, че 1 676 високи жилищни сгради остават без отопление след атаките на 24 януари. Екипи работят денонощно за възстановяване на електрозахранването и отоплението, но силният студ и повторните удари затрудняват усилията им.

          На 24 януари в Абу Даби се проведе първият кръг от преки преговори между украинска, руска и американска делегация по американския план за уреждане на конфликта. Въпреки липсата на видим напредък, Зеленски определи разговорите като „конструктивни“ и съобщи, че нови срещи могат да се проведат още следващата седмица.

          Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците да предоставят повече средства за противовъздушна отбрана, след като руските удари оставиха стотици хиляди жители на Киев без ток и отопление в разгара на зимата.

          - Реклама -

          „Само през тази седмица руснаците изстреляха над 1 700 атакуващи дрона, повече от 1 380 управляеми бомби и 69 ракети от различни типове. Затова са необходими ракети за системите за противовъздушна отбрана всеки ден“, заяви Зеленски при пристигането си във Вилнюс, където участва в отбелязването на годишнината от въстанието от 1863 г. в Литва.

          Русия продължава да бомбардира електроцентралите и електропреносната мрежа на Украйна, което потапя стотици хиляди украинци в мрак и студ. В отговор Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор.

          Най-тежка остава ситуацията в Киев, където около половин милион души са евакуирани. Кметът Виталий Кличко съобщи, че 1 676 високи жилищни сгради остават без отопление след атаките на 24 януари. Екипи работят денонощно за възстановяване на електрозахранването и отоплението, но силният студ и повторните удари затрудняват усилията им.

          На 24 януари в Абу Даби се проведе първият кръг от преки преговори между украинска, руска и американска делегация по американския план за уреждане на конфликта. Въпреки липсата на видим напредък, Зеленски определи разговорите като „конструктивни“ и съобщи, че нови срещи могат да се проведат още следващата седмица.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Гренландия: Столицата Нуук възвърна електрозахранването

          Пламена Ганева -
          Столицата на Гренландия, Нуук, е отново напълно снабдена с електроенергия след внезапно прекъсване, което остави града без ток за няколко часа, съобщи местният доставчик...
          Крими

          Наркотична вълна от Италия заля Патра: 178 кг кокаин и канабис иззети, двама задържани

          Пламена Ганева -
          Гръцката брегова охрана направи сериозен удар срещу международния нарко-трафик, като конфискува голямо количество кокаин и канабис в западния пристанищен град Патра. Двама мъже бяха...
          Общество

          Балканите губят едни от най-чистите си реки заради бум на бентове и ВЕЦ

          Пламена Ганева -
          Балканите постепенно губят едни от най-чистите и диви реки в Европа заради увеличаването на бентовете, малките водноелектрически централи и прекомерния добив на седименти. Това...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions