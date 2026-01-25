Зеленски настоява за повече противовъздушни боеприпаси заради руските удари

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците да предоставят повече средства за противовъздушна отбрана, след като руските удари оставиха стотици хиляди жители на Киев без ток и отопление в разгара на зимата.

- Реклама -

„Само през тази седмица руснаците изстреляха над 1 700 атакуващи дрона, повече от 1 380 управляеми бомби и 69 ракети от различни типове. Затова са необходими ракети за системите за противовъздушна отбрана всеки ден“, заяви Зеленски при пристигането си във Вилнюс, където участва в отбелязването на годишнината от въстанието от 1863 г. в Литва.

Русия продължава да бомбардира електроцентралите и електропреносната мрежа на Украйна, което потапя стотици хиляди украинци в мрак и студ. В отговор Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор.

Най-тежка остава ситуацията в Киев, където около половин милион души са евакуирани. Кметът Виталий Кличко съобщи, че 1 676 високи жилищни сгради остават без отопление след атаките на 24 януари. Екипи работят денонощно за възстановяване на електрозахранването и отоплението, но силният студ и повторните удари затрудняват усилията им.

На 24 януари в Абу Даби се проведе първият кръг от преки преговори между украинска, руска и американска делегация по американския план за уреждане на конфликта. Въпреки липсата на видим напредък, Зеленски определи разговорите като „конструктивни“ и съобщи, че нови срещи могат да се проведат още следващата седмица.