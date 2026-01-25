Зеленски настоява за повече противовъздушни боеприпаси заради руските удари

25 януари 2026 | 12:21
Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците да предоставят повече средства за противовъздушна отбрана, след като руските удари оставиха стотици хиляди жители на Киев без ток и отопление в разгара на зимата.
„Само през тази седмица руснаците изстреляха над 1 700 атакуващи дрона, повече от 1 380 управляеми бомби и 69 ракети от различни типове. Затова са необходими ракети за системите за противовъздушна отбрана всеки ден“, заяви Зеленски при пристигането си във Вилнюс, където участва в отбелязването на годишнината от въстанието от 1863 г. в Литва.
Русия продължава да бомбардира електроцентралите и електропреносната мрежа на Украйна, което потапя стотици хиляди украинци в мрак и студ. В отговор Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор.
Най-тежка остава ситуацията в Киев, където около половин милион души са евакуирани. Кметът Виталий Кличко съобщи, че 1 676 високи жилищни сгради остават без отопление след атаките на 24 януари. Екипи работят денонощно за възстановяване на електрозахранването и отоплението, но силният студ и повторните удари затрудняват усилията им.
На 24 януари в Абу Даби се проведе първият кръг от преки преговори между украинска, руска и американска делегация по американския план за уреждане на конфликта. Въпреки липсата на видим напредък, Зеленски определи разговорите като „конструктивни“ и съобщи, че нови срещи могат да се проведат още следващата седмица.
