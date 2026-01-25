НА ЖИВО
          Война

          Зеленски: Не даваме Донбас при никакви обстоятелства, трябва компромис

          25 януари 2026 | 20:42
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна при никакви обстоятелства няма да предаде Донбас на Русия в рамките на бъдещо мирно споразумение, така че трябва да се търси компромис. Това заяви президентът на страната Володимир Зеленски на пресконференция, коментирайки резултатите от преговорите в Абу Даби, предава УНИАН.

          „Моята позиция относно нашите територии остава непроменена“, подчерта той.

          В същото време президентът обяви, че документът за американските гаранции за сигурност за Украйна е 100% готов; остава само да бъде подписан.

          „Конкретните гаранции за сигурност за Украйна предвиждат конкретни дати за края на тази война. (…) Документът е 100% готов. Очакваме сигнал от нашите партньори относно датата и мястото на подписването му. След това той ще бъде представен на Конгреса на САЩ и украинския парламент за ратифициране“, обясни Зеленски.

          Война

          „Шахеди“ със Starlink вече унищожават украинската авиация

          Иван Христов -
          Руснаците са нанесли удар с дронове „Шахед“ по стоянка за хеликоптери близо до Кропивницки. Дроновете са били свързани със Starlink били контролирани от оператори...
          Война

          Киев остава без отопление в 1330 сгради след руските атаки

          Красимир Попов -
          В Киев има 1330 жилищни сгради – около 15% от жилищния фонд на града – които остават без отопление след руските атаки срещу критичната...
          Политика

          Александър Вучич: Проблеми с присъединяването на Украйна към ЕС през 2027 г.

          Красимир Попов -
          Председателят на Сърбия, Александър Вучич, заяви днес, че присъединяването на Украйна към Европейския съюз през 2027 г. може да срещне сериозни препятствия, като изтъкна,...
