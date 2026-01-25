Зеленски: Не даваме Донбас при никакви обстоятелства, трябва компромис

Украйна при никакви обстоятелства няма да предаде Донбас на Русия в рамките на бъдещо мирно споразумение, така че трябва да се търси компромис. Това заяви президентът на страната Володимир Зеленски на пресконференция, коментирайки резултатите от преговорите в Абу Даби, предава УНИАН.

„Моята позиция относно нашите територии остава непроменена“, подчерта той.

В същото време президентът обяви, че документът за американските гаранции за сигурност за Украйна е 100% готов; остава само да бъде подписан.

„Конкретните гаранции за сигурност за Украйна предвиждат конкретни дати за края на тази война. (…) Документът е 100% готов. Очакваме сигнал от нашите партньори относно датата и мястото на подписването му. След това той ще бъде представен на Конгреса на САЩ и украинския парламент за ратифициране“, обясни Зеленски.