В реч във Вилнюс, украинският президент Володимир Зеленски подчерта единството на Полша, Украйна и Литва, като добави, че Беларус все още трябва да постигне истинска независимост, съобщи „Киев Индипендънт“.

- Реклама -

Зеленски заяви, че към настоящия момент на белия шпиц на беларуския диктатор Александър Лукашенко – малка порода куче – „са предоставени повече права, отколкото на народа на Беларус“.

„Беларус имаше възможност да промени това, визирайки мирните протести през 2020 година, но тогава подкрепата за беларусите просто не беше достатъчна.“ – добави той.

Президентът подчерта, че сега всички усещат колко по-трудно, колко по-скъпо и колко по-опасно е за всички, заради зависимостта на Беларус от Москва – зависимост, която не намалява.

„А сега всички ние усещаме колко по-трудно, колко по-скъпо и колко по-опасно стана за всички заради зависимостта на Беларус от Москва — зависимост, която не намалява.“ – каза Зеленски.

Лукашенко позволи на руските сили да използват територията на Беларус за нанасяне на удари по Украйна в началото на пълномащабното нахлуване на Москва през 2022 година. Русия продължава да използва беларуска индустрия, търговски връзки и територия във войната си срещу Украйна. Зеленски също така заяви, че руските сили изстрелват дронове срещу Украйна от Беларус, използвайки територията за комуникации и насочване на ударите, а Беларус служи като платформа за Русия за оказване на натиск върху Европа с ракети „Орешник“.

„Ето защо Европа не трябва да губи нито една нация, която живее със свободата. Ето защо Европа не трябва да губи време. Ето защо всеки ден всички ние в Европа трябва да работим за силна Европа.“ – заключи Зеленски.

Преди речта, Зеленски се срещна с литовския президент Гитанас Науседа и обсъди с него енергийната криза в Украйна, военното сътрудничество и напредъка на мирните преговори. Към тях се присъедини и полският президент Карол Навроцки.