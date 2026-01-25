НА ЖИВО
          Зеленски подчерта единството на Полша, Украйна и Литва и критика към Беларус

          25 януари 2026 | 22:33
          Ukraine's President Volodymyr Zelensky, Lithuania's President Gitanas Nauseda and Poland's President Karol Nawrocki attend a joint press conference at the Presidential Palace in Vilnius
          Снимка: БГНЕС
          В реч във Вилнюс, украинският президент Володимир Зеленски подчерта единството на Полша, Украйна и Литва, като добави, че Беларус все още трябва да постигне истинска независимост, съобщи „Киев Индипендънт“.

          Зеленски заяви, че към настоящия момент на белия шпиц на беларуския диктатор Александър Лукашенко – малка порода куче – „са предоставени повече права, отколкото на народа на Беларус“.

          „Беларус имаше възможност да промени това, визирайки мирните протести през 2020 година, но тогава подкрепата за беларусите просто не беше достатъчна.“ – добави той.

          Президентът подчерта, че сега всички усещат колко по-трудно, колко по-скъпо и колко по-опасно е за всички, заради зависимостта на Беларус от Москва – зависимост, която не намалява.

          „А сега всички ние усещаме колко по-трудно, колко по-скъпо и колко по-опасно стана за всички заради зависимостта на Беларус от Москва — зависимост, която не намалява.“ – каза Зеленски.

          Лукашенко позволи на руските сили да използват територията на Беларус за нанасяне на удари по Украйна в началото на пълномащабното нахлуване на Москва през 2022 година. Русия продължава да използва беларуска индустрия, търговски връзки и територия във войната си срещу Украйна. Зеленски също така заяви, че руските сили изстрелват дронове срещу Украйна от Беларус, използвайки територията за комуникации и насочване на ударите, а Беларус служи като платформа за Русия за оказване на натиск върху Европа с ракети „Орешник“.

          „Ето защо Европа не трябва да губи нито една нация, която живее със свободата. Ето защо Европа не трябва да губи време. Ето защо всеки ден всички ние в Европа трябва да работим за силна Европа.“ – заключи Зеленски.

          Преди речта, Зеленски се срещна с литовския президент Гитанас Науседа и обсъди с него енергийната криза в Украйна, военното сътрудничество и напредъка на мирните преговори. Към тях се присъедини и полският президент Карол Навроцки.

          „Днес във Вилнюс координираме действията си с нашите партньори в региона — Литва и Полша. Работим с всеки лидер за укрепването на Украйна. Всеки трябва ясно да разбира заплахата, идваща от Русия, а именно нашите нации разбират това най-добре.“ – каза Зеленски.

