18-годишен ученик от Нова Махала сложи край на живота си, селото е разтърсено от слухове и скръб

18-годишен ученик, който е трябвало да бъде абитуриент тази пролет, е починал, след като е сложил край на живота си. Трагедията с Билгин Алишев потопи в скръб баташкото село Нова Махала.

- Реклама -

В селото настроенията са поляризирани заради разпространил се слух, че момчето е посегнало на живота си заради психически тормоз от учителка. Други жители обаче са категорични, че Билгин е бил по-чувствителен, със слаба психика, и в последно време е имал лични проблеми, като подчертават, че преподавателката няма вина за случилото се.

Безжизненото тяло на ученика е открито на 22 януари. Първоначалният оглед на разследващите сочи, че става дума за самоубийство.

„Сигналът е подаден в полицейския участък в гр. Пещера. В Нова Махала незабавно са изпратени екипи на полицията. Причините за смъртта на ученика тепърва ще се изясняват. Случаят е регистриран като самоубийство, но практиката е такава, че се работи и по версия за склоняване към самоубийство. Казусът е поет и е под надзора на прокуратурата в гр. Пазарджик. Избягваме да даваме подробности при самоубийства, тъй като близките са в шок, а и тук се касае за млад човешки живот“, заяви Мирослав Стоянов, говорител на ОД на МВР – Пазарджик, пред „Труд news“.

Скръбта и напрежението в селото намират израз и в социалните мрежи.

„Болката е неописуема, а загубата – невъзвратима. Билгин беше дете с бъдеще, което угасна заради липса на човечност и разбиране. Няма да позволим случаят да бъде замълчан. Истината трябва да излезе наяве, за да предпазим следващото дете. Почивай в мир, мило момче“, написа Йълдъз Гаджева, жителка на Нова Махала.

„Когато дете избере смъртта, това не е „инцидент“. Това е вик, който никой не е чул навреме. Училището трябва да е място на подкрепа, не на страх. Справедливостта не е отмъщение. Справедливостта е да не допуснем виновните да продължат да работят с деца“, коментира друга жителка – Есил Амза.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата, като се проверяват всички възможни версии, включително за евентуално склоняване към самоубийство.