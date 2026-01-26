НА ЖИВО
          18-годишен ученик от Нова Махала сложи край на живота си, селото е разтърсено от слухове и скръб

          26 януари 2026 | 22:36 2020
          Снимка: plovdiv24.bg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          18-годишен ученик, който е трябвало да бъде абитуриент тази пролет, е починал, след като е сложил край на живота си. Трагедията с Билгин Алишев потопи в скръб баташкото село Нова Махала.

          В селото настроенията са поляризирани заради разпространил се слух, че момчето е посегнало на живота си заради психически тормоз от учителка. Други жители обаче са категорични, че Билгин е бил по-чувствителен, със слаба психика, и в последно време е имал лични проблеми, като подчертават, че преподавателката няма вина за случилото се.

          Безжизненото тяло на ученика е открито на 22 януари. Първоначалният оглед на разследващите сочи, че става дума за самоубийство.

          „Сигналът е подаден в полицейския участък в гр. Пещера. В Нова Махала незабавно са изпратени екипи на полицията. Причините за смъртта на ученика тепърва ще се изясняват. Случаят е регистриран като самоубийство, но практиката е такава, че се работи и по версия за склоняване към самоубийство. Казусът е поет и е под надзора на прокуратурата в гр. Пазарджик. Избягваме да даваме подробности при самоубийства, тъй като близките са в шок, а и тук се касае за млад човешки живот“, заяви Мирослав Стоянов, говорител на ОД на МВР – Пазарджик, пред „Труд news“.

          Скръбта и напрежението в селото намират израз и в социалните мрежи.

          „Болката е неописуема, а загубата – невъзвратима. Билгин беше дете с бъдеще, което угасна заради липса на човечност и разбиране. Няма да позволим случаят да бъде замълчан. Истината трябва да излезе наяве, за да предпазим следващото дете. Почивай в мир, мило момче“, написа Йълдъз Гаджева, жителка на Нова Махала.

          „Когато дете избере смъртта, това не е „инцидент“. Това е вик, който никой не е чул навреме. Училището трябва да е място на подкрепа, не на страх. Справедливостта не е отмъщение. Справедливостта е да не допуснем виновните да продължат да работят с деца“, коментира друга жителка – Есил Амза.

          Разследването продължава под надзора на прокуратурата, като се проверяват всички възможни версии, включително за евентуално склоняване към самоубийство.

