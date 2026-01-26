18-годишен ученик от Нова Махала сложи край на живота си, селото е разтърсено от слухове и скръб

18-годишен ученик, който е трябвало да бъде абитуриент тази пролет, е починал, след като е сложил край на живота си. Трагедията с Билгин Алишев потопи в скръб баташкото село Нова Махала.
В селото настроенията са поляризирани заради разпространил се слух, че момчето е посегнало на живота си заради психически тормоз от учителка. Други жители обаче са категорични, че Билгин е бил по-чувствителен, със слаба психика, и в последно време е имал лични проблеми, като подчертават, че преподавателката няма вина за случилото се.
Безжизненото тяло на ученика е открито на 22 януари. Първоначалният оглед на разследващите сочи, че става дума за самоубийство.
Скръбта и напрежението в селото намират израз и в социалните мрежи.
Разследването продължава под надзора на прокуратурата, като се проверяват всички възможни версии, включително за евентуално склоняване към самоубийство.
