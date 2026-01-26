НА ЖИВО
          44% от румънците подкрепят участие в „Съвета за мир“ на Тръмп, 69% смятат, че президентът е трябвало да отиде в Давос

          26 януари 2026 | 22:10
          Снимка: U.S. Embassy Bucharest / Facebook
          Около 44% от румънците смятат, че страната им трябва да се присъедини към предложения от текущия президент на САЩ Доналд Тръмп „Съвет за мир“. Това показва проучване на агенция Avangarde, проведено на 22–23 януари и публикувано от G4media.ro.

          В същото време 69% от анкетираните са на мнение, че президентът на Румъния Никушор Дан е трябвало да участва в Световния икономически форум в Давос – събитие с ключово значение за международния политически и икономически диалог.

          Подкрепата и за двете позиции е по-висока сред респондентите с основно образование, докато сред хората с висше образование преобладава скептицизмът.

          36% от участниците в допитването заявяват, че Румъния не бива да се присъединява към „Съвета за мир“, а 22% смятат, че президентът Дан не е трябвало да пътува до Давос.

          Проучването отчита и сериозно недоволство от външната политика на държавния глава – 34% са недоволни, а 21% – много недоволни от начина, по който тя се води.

          По отношение на сигурността 60% от румънците вярват, че НАТО би защитило страната при военна атака, докато 27% са на противоположното мнение.

          Доверието в международните организации остава сравнително високо. 62% заявяват доверие в НАТО, 50% – в ООН, и 50% – в Европейски съюз. Значително по-ниско обаче е доверието към отделните институции на ЕС – 33% се доверяват на Европейския парламент, а 32% – на Европейската комисия.

