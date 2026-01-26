Адвокати сигнализират за масова измама с фалшиви онлайн правни консултации

Стотици български адвокати са станали жертва на измамна схема, при която техни лични и служебни данни се използват без съгласие в онлайн платформи, предлагащи правни консултации. За проблема алармира Висшият адвокатски съвет, който предупреждава, че практиката е мащабна и създава сериозни рискове, най-вече за гражданите.
По думите му данните най-вероятно са събрани от публичната част на адвокатските регистри – имена, адреси на кантори и служебен статус. Макар тази информация да е публична по закон, проблемът възниква, когато се използва за създаване на фалшово внушение за реална адвокатска услуга. В подобни платформи се публикуват въпроси и отговори по различни правни теми, като се създава впечатление, че те са дадени лично от конкретен адвокат.
Експертът по киберсигурност Явор Колев обясни, че подобни случаи попадат в обхвата на Министерството на вътрешните работи, и по-конкретно на ГДБОП и нейното звено за киберпрестъпления.
Той допълни, че има основания за търсене на наказателна отговорност, тъй като лични данни се използват без разрешение и с цел въвеждане в заблуждение. По думите му допълнителен сигнал за измама е и липсата на ясна и прозрачна монетаризация на предлаганите „консултации“.
Асен Георгиев съобщи, че Висшият адвокатски съвет вече е предприел конкретни действия, като е публикувал указания към засегнатите адвокати как да поискат заличаване на данните си от търсачките и от самите сайтове.
В момента се подготвя правен анализ за наличие на наказателноправни елементи, след което ще бъде преценено сезирането на прокуратурата и други компетентни институции.
