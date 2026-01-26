НА ЖИВО
          Крими

          Арест за трима във Варна за „клониране“ и трафик на откраднати автомобили

          26 януари 2026 | 11:12
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Варненският окръжен съд остави в ареста трима мъже, обвинени в участие в организирана престъпна група за „клониране“ и контрабанда на откраднати автомобили, съобщава кореспондент на БТА във Варна. По данни на разследването превозните средства са били изнасяни към страни от Близкия Изток и Турция, а част от тях са пласирани и на българския пазар.

          Според прокуратурата групата е действала от март 2024 година. Схемата е включвала подмяна и фалшифициране на идентификационните данни на откраднати автомобили, след което те са били транспортирани зад граница или реализирани в страната.

          Окръжната прокуратура във Варна е поискала най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – за четирима обвиняеми. Съдът е уважил искането за трима от тях – на 48, 58 и 61 години. Четвъртият обвиняем, 35-годишен мъж, е поставен под домашен арест, като мотивите са чистото му съдебно минало и по-краткото му участие в престъпната дейност.

